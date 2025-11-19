Metaratings.ru и ВШЭ объявили о стратегическом партнёрстве

19 ноября 2025, 18:18

Фото: iStock/metamorworks

Metaratings.ru и Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом и совместную работу со студентами и выпускниками. Подписание состоялось на ХI Международной конференции по спортивному менеджменту и праву, проходящей в Институте спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ.