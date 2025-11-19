Metaratings.ru и ВШЭ объявили о стратегическом партнёрстве
Metaratings.ru и Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом и совместную работу со студентами и выпускниками. Подписание состоялось на ХI Международной конференции по спортивному менеджменту и праву, проходящей в Институте спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ.
Главный редактор Metaratings.ru Олег Панасюк подчеркнул, что партнёрство с одним из ведущих российских вузов позволит развивать проекты на стыке спорта и технологий, а студентам ВШЭ даст возможность проходить практику в медиагруппе.
Директор ВШЮА НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов отметил важность интеграции студентов в современные индустриальные проекты и выразил уверенность, что сотрудничество принесёт пользу обеим сторонам. ВШЭ занимает второе место в рейтинге лучших вузов России по версии Forbes в 2025 году.
Читайте также: