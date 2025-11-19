Володин: Чем чаще вспоминать отцов, тем больше многодетных семей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал переименование комитета по защите семьи, отметив важность роли отцов в демографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Он заявил, что чем чаще будут помнить о папах, тем выше шанс появления многодетных семей.
«Потому что когда не вспоминают про отцов, в лучшем случае один ребенок, всё. А если есть рядом отец, и второй, и третий, и четвёртый, и десятый, там, где крепкая семья, есть и мама, и папа», — сказал Володин.
При этом спикер призвал ценить и матерей каждый день, а не только в праздники. К тому же он подчеркнул, что присутствие обоих родителей — показатель счастливой и полноценной жизни.