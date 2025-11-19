Володин: Чем чаще вспоминать отцов, тем больше многодетных семей

19 ноября 2025, 18:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал переименование комитета по защите семьи, отметив важность роли отцов в демографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».





Он заявил, что чем чаще будут помнить о папах, тем выше шанс появления многодетных семей.





«Потому что когда не вспоминают про отцов, в лучшем случае один ребенок, всё. А если есть рядом отец, и второй, и третий, и четвёртый, и десятый, там, где крепкая семья, есть и мама, и папа», — сказал Володин.