Учёные предложили лечить глухоту «Виагрой»

Фото: Istock/NazariyKarkhut

Учёные установили, что вещество силденафил, которое составляет основу «Виагры», может помочь в лечении одного из видов наследственной тугоухости. Подробности сообщает издание New York Post со ссылкой на исследование.



Испытание провели специалисты из Университета Чикаго, Университета Майами и турецких научных центров. Они изучили мутацию гена CPD, приводящую к сенсоневральной глухоте. Эта мутация нарушает баланс аминокислоты аргинин и выработку оксида азота, что вызывает гибель клеток внутреннего уха.

В эксперименте на плодовых мушках ученые провели два метода: добавление аргинина в пищу и применение силденафила. Оба способа улучшили слух у насекомых. Силденафил стимулировал выработку оксида азота и восстанавливал передачу нервных сигналов.

Исследователи считают эти результаты перспективными. Они полагают, что работа открывает новые пути для терапии редкой формы глухоты и показывает потенциал уже одобренных препаратов.

