Учёные предложили лечить глухоту «Виагрой»

19 ноября 2025, 17:38

Фото: Istock/NazariyKarkhut

Учёные установили, что вещество силденафил, которое составляет основу «Виагры», может помочь в лечении одного из видов наследственной тугоухости. Подробности сообщает издание New York Post со ссылкой на исследование.