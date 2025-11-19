Учёные предложили лечить глухоту «Виагрой»
Учёные установили, что вещество силденафил, которое составляет основу «Виагры», может помочь в лечении одного из видов наследственной тугоухости. Подробности сообщает издание New York Post со ссылкой на исследование.
Испытание провели специалисты из Университета Чикаго, Университета Майами и турецких научных центров. Они изучили мутацию гена CPD, приводящую к сенсоневральной глухоте. Эта мутация нарушает баланс аминокислоты аргинин и выработку оксида азота, что вызывает гибель клеток внутреннего уха.
В эксперименте на плодовых мушках ученые провели два метода: добавление аргинина в пищу и применение силденафила. Оба способа улучшили слух у насекомых. Силденафил стимулировал выработку оксида азота и восстанавливал передачу нервных сигналов.
Исследователи считают эти результаты перспективными. Они полагают, что работа открывает новые пути для терапии редкой формы глухоты и показывает потенциал уже одобренных препаратов.
