Метеоролог ответил, когда в Центральную Россию вернется лето

12 августа 2026, 17:00

Метеоролог Тишковец: возвращения лета в Центральную Россию можно ждать 16 числа

Фото: istockphoto/lamyai

В Центральной России в воскресенье ожидается возвращение летней погоды. Об этом стало известно 12 августа.





Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, воздух прогреется до +22…+25 градусов. По словам синоптика, самый холодный день текущего лета придется на четверг — температура составит всего +13…+16.



Однако уже в пятницу начнется потепление: столбики термометров покажут +16…+19. В выходные температурный фон продолжит уверенно расти.





«Солнце, казавшееся бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу: если в субботу будет плюс 18 - плюс 21, то в воскресенье на максимуме прогрева, столбики термометров поднимутся до плюс 22 - плюс 25. В Центральную Россию вернется лето», — резюмировал собеседник.