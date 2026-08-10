Синоптики предупредили москвичей о дождях и похолодании на текущей неделе

10 августа 2026, 15:37

Синоптик Позднякова: летнее тепло покинет Москву к середине недели

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В столичном регионе в середине текущей недели ожидается существенное похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, в ночь на вторник температура снизится до +12…+14 °С. А 11 августа днем воздух прогреется до +22…+27 °С. Но уже во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 12–15 м/с.





«В среду похолодание станет более ощутимым. Кратковременные дожди ожидаются в течение суток, погода будет облачной с прояснениями. Ночью температура в Москве составит +12…+14 °С, по области — +10…+15 °С. Днем в столице ожидается не более +17…+19 °С, по региону — +16…+21 °С», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Начиная со среды ночные значения понизятся до +8…+13 °С. К выходным дождей станет меньше, в субботу и воскресенье снова станет солнечно, также ожидается и потепление до +19…+24 °С», — сказал специалист.