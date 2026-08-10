Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды уже в ближайшие дни

10 августа 2026, 13:26

Синоптик Шувалов: в Москве на текущей неделе ожидается ухудшение погоды

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В начале текущей недели в столичном регионе установится теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Так, по его прогнозу, понедельник и вторник в Москве будут теплыми. Воздух в эти дни прогреется до +25 °C. Однако далее ожидается похолодание.





«Со второй половины недели на столичный регион надвинется ложбина циклона, которая будет располагаться над севером европейской территории. Он уже будет затягивать холодный воздух с севера, а также даст облачную погоду с небольшими дождями», — уточнил Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В среду, 12 августа, ветер повернет на северо-западный и будет более слабым. Но и со среды придет похолодание. Ожидается, что в разгар дня температура поднимется всего лишь до +12...+17 °C. Также пойдут дожди», — уточнил эксперт.