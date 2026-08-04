Синоптик ответил, когда кончится последняя летняя жара в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что вероятность повторения аномально высоких температур в Москве и области до конца августа крайне мала. По его словам, текущая неделя станет последним периодом летнего зноя.
Согласно прогнозу, в среду, 5 августа, воздух прогреется до +25…+27 °C. В четверг температура повысится до +29 °C, а в пятницу, 7 августа, столбики термометров могут достичь отметки +31 °C, пишет RT. Однако уже в субботу, с приближением фронта с северо-запада, начнется похолодание: температура опустится до +22…+24 °C.
Как уточнил метеоролог, в последующие дни, вплоть до середины месяца, дневная температура будет держаться в пределах +16…+22 °C. Шувалов подчеркнул, что шансы на возвращение жары в последние недели августа минимальны.
Кроме того, синоптик предупредил о предстоящих осадках. В пятницу в Москве возможен грозовой дождь, а более интенсивные фронтальные осадки ожидаются в субботу, 8 августа.
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