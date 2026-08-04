Синоптик ответил, когда кончится последняя летняя жара в Москве

04 августа 2026, 12:03

Синоптик Шувалов: последняя жара лета кончится в Москве к 8 августа

Фото: istockphoto/lamyai

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что вероятность повторения аномально высоких температур в Москве и области до конца августа крайне мала. По его словам, текущая неделя станет последним периодом летнего зноя.