Мороз без фанатизма: синоптик рассказал о похолодании в Москве

«По пятницу включительно температура будет выше климатической нормы. Это означает, что дневная температура сегодня и завтра будет около нуля градусов, в пятницу уже -2…-4, а в субботу и воскресенье всё-таки мы уйдём от этой слякоти на улице, и температура опустится до -4…-9. Будет мороз без фанатизма», — рассказал специалист.На неделе также ожидается снег, но в небольших количествах. По прогнозам синоптика, выпадет не больше трёх миллиметров осадков.
«Конец месяца мы будем встречать с достаточно мягкой погодой. Это немного скрасит впечатления, потому что сейчас среднемесячная температура составляет почти 13 градусов, а это означает, что мы идем на 6 градусов ниже климатической нормы», — заключил он.Читайте также:
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