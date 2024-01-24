Жительница посёлка под Южно-Сахалинском оказалась в снежной западне

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Жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться.
Она добавила, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.
Кроме того, по её словам, из-за погодных условий её муж не смог добраться с работы до дома, из-за чего ему пришлось остаться на вокзале.
Ранее россиянам рассказали, как можно вытащить автомобиль из сугроба. Как пишет utro.ru со ссылкой на издание «За рулём», с такой проблемой можно справится с помощью штыковой или совковой лопаты, а также мешочка с песком или мраморной пылью.
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«Ближайший магазин «Военторг» не работает. Есть ещё на выезде, но до него пешком не добраться. Будем сами печь хлеб. Сидим с детьми в снежной западне», — заявила в беседе с RT Шубина.
Ранее россиянам рассказали, как можно вытащить автомобиль из сугроба. Как пишет utro.ru со ссылкой на издание «За рулём», с такой проблемой можно справится с помощью штыковой или совковой лопаты, а также мешочка с песком или мраморной пылью.
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Мелисса Тимофеева