Синоптик Цыганков предупредил о сильной непогоде в России

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«Сегодня в Якутии снег и ветер 20 м/с. В Хабаровском крае сегодня снег и метель, на побережье ветер до 25 м/с. В Приморском крае сегодня и завтра снег и ветер до 21 м/с, а на побережье — до 26 м/с. На Сахалине сегодня-завтра очень сильная метель и ветер почти ураганный, до 27—32 м/с. И завтра на юге Камчатского края сильный снег и ветер до 30 м/с», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
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