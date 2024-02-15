Метеоролог Позднякова: «Настоящая весна наступит примерно 19-21 марта»

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Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала наступление весны в двадцатых числах марта.
По её словам, ранней весны в этом году ожидать не стоит.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы. Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.
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«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
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