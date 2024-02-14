Жителей Подмосковья предупредили об опасности катания с горок во время погодных колебаний

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
На фоне зимних погодных колебаний посетителям аттракционов следует вести себя как можно осторожнее, заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Пользоваться же незарегистрированными аттракционами, по его словам, и вовсе запрещено.
Как сказал министр, инспекторы Управления гостехнадзора Минэкологии Подмосковья с начала года проверили 134 аттракциона во всех городских округах.
По данным синоптиков, в середине февраля в Европейской части России ударят сретенские морозы. В Московскую область вернётся 20-градусная стужа. При этом разброс между ночными минимумами и дневными максимумами может достигать 10-15 градусов, из-за чего возникает сильная гололедица.
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«Недавний ледяной дождь усугубил риски для любителей покататься с горки. Наши специалисты активно проверяют законность эксплуатации аттракционов, а в случае выявления нарушений оперативно принимают меры. Однако и самим любителям активного отдыха нужно быть осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют новые температурные колебания, гололедицу и другие проблемы», – предупредил глава Минэкологии.
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Лора Луганская