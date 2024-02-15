Москвичам пообещали интенсивный снег

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москве сегодня, 15 февраля, будет идти обильный снегопад.
«Интенсивный снег прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня, количество осадков — около 10 мм. Это минимум 20% от нормы. Уже высота снега повысилась на 4 см. Высота сугробов достигла 54 см. К завтрашнему утру сугробы в 60 см в Москве вероятны», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.
Вместе с тем в Московском регионе до полудня субботы, 17 февраля, продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
«Период предупреждения – до 12:00 17 февраля. Гололедица на дорогах», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.
Ранее сообщалось, что на 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области проводили противогололёдную обработку после ледяного дождя, прошедшего в начале недели.
Читайте также:
В Подмосковье обработали от наледи более 12 тысяч км дорог
С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега
Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны
Мелисса Тимофеева