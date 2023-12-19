Метеоролог Позднякова назвала основную причину резкого потепления в Москве

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что резкое потепление в Москве установилось из-за циклона, в центре которого мы находимся.
«Благодаря своей глубине, циклон закачивает большие порции тёплого воздуха с юга. Закачка идёт практически по Средиземному морю. Поэтому у нас температура сейчас положительная. И в течение дня, и прошедшей ночью она способствует таянию снега. Поэтому даже те сосульки, которые образовались за предыдущий период, начинают таять под воздействием тепла, которое принёс атлантический циклон», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.Читайте также:
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