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Метеоролог Старков заявил об оттепельном периоде декабря

18 декабря 2023, 14:51
Фото: istockphoto.com/stsmhn

Фото: istockphoto.com/stsmhn

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.
«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5-8°С будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до +3°С», — пояснил в беседе с RT Старков.

При этом, по его словам, временами будут мокрый снег и дождь, а погода будет ветреной с пониженным атмосферным давлением.


Ранее ученые зафиксировали самое тёплое лето в Арктике. Новый рекорд был достигнут в этом году. Как пишут argumenti.ru, это был шестой самый тёплый год в регионе за всю историю наблюдений.

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