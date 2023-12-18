Метеоролог Старков заявил об оттепельном периоде декабря

Фото: istockphoto.com/stsmhn
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.
«Русская зима резко поменяла характер. Если в первой половине декабря погода была морозной и снежной, то теперь наступил продолжительный оттепельный период. Температурный фон на 5-8°С будет превышать климатическую норму для этого времени. Преобладающие значения — от 0 до +3°С», — пояснил в беседе с RT Старков.
При этом, по его словам, временами будут мокрый снег и дождь, а погода будет ветреной с пониженным атмосферным давлением.
Читайте также:
Тёплая и слякотная: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
Пожилая китаянка сломала ногу из-за гололёда в Петербурге
Жители Петербурга смогли увидеть северное сияние - фото
Мелисса Тимофеева