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Синоптик Шувалов раскрыл основную природную аномалию России

Синоптик Шувалов: «Первая аномалия — сильные морозы»
18 декабря 2023, 15:10
Фото: istockphoto.com/maradek

Фото: istockphoto.com/maradek

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что одной из природных аномалий в России являются сильные морозы, в частности, в Бурятии и Иркутской области.
«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35°С», — отметил в беседе с RT Шувалов.

Однако, в то же время, в других регионах России будет наблюдаться противоположная аномалия, связанная с относительно тёплой погодой. Так, по его словам, особенно тепло будет в западных районах из-за воздуха из Атлантики.

А вот на севере Курил и Камчатке ожидается крайне сильный ветер.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.

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