Синоптик Шувалов раскрыл основную природную аномалию России

Фото: istockphoto.com/maradek
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что одной из природных аномалий в России являются сильные морозы, в частности, в Бурятии и Иркутской области.
«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35°С», — отметил в беседе с RT Шувалов.
Однако, в то же время, в других регионах России будет наблюдаться противоположная аномалия, связанная с относительно тёплой погодой. Так, по его словам, особенно тепло будет в западных районах из-за воздуха из Атлантики.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.
Читайте также:
Метеоролог Старков заявил об оттепельном периоде декабря
Тёплая и слякотная: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
Пожилая китаянка сломала ногу из-за гололёда в Петербурге
Мелисса Тимофеева