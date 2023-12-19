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Синоптик Вильфанд предрёк Москве понижение температуры в конце недели

19 декабря 2023, 14:50
Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье ожидается лишь к концу недели.
«Только в воскресенье и понедельник начнётся понижение температуры. Сильных морозов не ожидается, но всё-таки ночью и днём будут небольшие отрицательные температуры. Но всё равно температурный режим даже в начале следующей недели будет существенно выше нормы», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

По его словам, в Московском регионе в течение недели будет господствовать «мрачная оттепель».


Ранее Северо-Западное управление Гидрометеослужбы объявило в Санкт-Петербурге на 19 декабря «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды. В течение всего дня ожидается значительное усиление западного и юго-западного ветра.

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#выходные
#режим
#погода
#москва
#зима
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Художник Розанов: Мы и есть традиционные ценности, о которых говорит президент Путин
Художники народных промыслов поддержали выдвижение Путина на выборы президента
19 декабря 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Российские художники поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина в кандидаты на пост лидера страны. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель председателя правления Ассоциации художников народных промыслов Валентин Розанов.
По его словам, Владимир Путин пользуется большой популярностью среди простых людей, так как транслирует правильные мысли в своей политической деятельности.
«Владимир Путин всегда в своих речах и выступлениях выступает за традиционные ценности. А я, как художник народных промыслов, считаю, что такие как мы и есть те самые традиционные ценности. Мы народные традиции продвигаем со своей стороны, а Владимир Путин – с высокой политической трибуны. Мы слышим отзывы о его политической деятельности, о его работе на внутреннюю и внешнюю политики. Я и все мои знакомые поддерживаем его выдвижение на следующий срок, и в будущем будем поддерживать», — сказал он.
Напомним, 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на должность президента Российской Федерации. В группу вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.

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#выборы
#владимир путин
#традиции
#художник
#россия
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В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов, посадивших борт в поле
19 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto/Oleh Yatskiv

Руководство «Уральских авиалиний» опровергает информацию о том, что посадившим самолет на пшеничное поле под Новосибирском пилотам предлагают уволиться по собственному желанию.
Комментарий дал первый замгенерального директора российского перевозчика Кирилл Скуратов, пишет ТАСС.

«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить», — сказал Скуратов.
Со слов Скуратова, сейчас пилоты в принципе не летают, поскольку продолжается государственное расследование.

6 декабря появилась информация, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сделали предложение уволиться по собственному желанию.

В тот же день жена Эдуарда Семенова попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По словам россиянки, члены летного экипажа сделали невозможное.

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#самолет
#новости
#происшествие
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Названо самое популярное новогоднее дерево россиян
Рослесинфорг: Самым популярным новогодним деревом россиян стала ель
19 декабря 2023, 15:29

Фото: istockphoto.com/Galina Tcarkova

В пресс-службе Рослесинфорга сообщили, что у россиян самым популярным деревом на Новый год оказалась ель обыкновенная.
«Эту породу предпочитают те, кто покупает на праздник живое дерево, а не искусственное. На неё приходится порядка 56% всех заготовленных на землях лесного фонда новогодних деревьев. Питомниками ёлок занято свыше 8 тыс. га, ещё порядка 35-40 тыс. штук в среднем срубают в лесу на каждый Новый год», — приводит RT сообщение пресс-службы.

За елью в рейтинге следуют сосна обыкновенная, а также разные виды пихт.

Отмечается, что на выбор дерева влияют такие факторы, как цена и стойкость. При этом, специалисты называют самым стойким новогодним деревом пихту.

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#праздник
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#новый год
#дерево
#россияне
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Депутат Мажуга поддержал обязательный урок труда в школах
19 декабря 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал предложение о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы России.
По его мнению, такие предметы не просто приучат школьников к хозяйственности, но и привьют трудолюбие как одну из особенностей культуры нашей страны.

«Введение урока труда в школе, с одной стороны, станет помощью обучающимся в том, чтобы они в будущем адаптировались к жизни. С другой стороны, мне кажется, труд — вообще одна из особенностей нашей культуры. И мы должны, начиная со школы, прививать трудолюбие нашим обучающимся», — прокомментировал в беседе с RT Мажуга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий учащимся использовать смартфоны во время занятий в школе. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на Forbes, изначально законопроект предусматривал использования гаджетов школьниками исключительно для обучения, но потом этот пункт убрали, оставив только экстренные случаи.

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#школы
#труд
#закон
#уроки
#воспитание
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Опрос: Россияне планируют потратить на новогодний стол до 5 тыс рублей
19 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Опрос сервиса «Пакет» показал, что 31% россиян собираются потратить на новогодний стол от 4 до 5 тыс. рублей.
При этом, 25% опрошенных готовы выделить от 6 до 7 тыс. рублей, 16% — от 8 до 10 тыс. рублей, только 8% — от 11 до 15 тыс. рублей.

«Большинство респондентов уверены, что застолье должен оплачивать хозяин вечера, а ответственность гостей — принести что-то к столу. При этом 29% респондентов убеждены, что все расходы на празднование ложатся на хозяина, а ещё 31% считают, что траты должны быть поровну разделены между всеми», — приводит RT текст соответствующего исследования.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил в Роспотребнадзор и Минтруд обращение с просьбой ввести единый стандарт сладких новогодних подарков, а также обеспечить ими всех детей за счёт бюджета.

«Финансирование новогодних подарков детям предлагаю реализовывать за счёт средств регионального бюджета», — приводит «Царьград» слова депутата.

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#расходы
#россияне
#новый год
#праздник
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Стала известна дата выхода последней серии «Слова пацана»
Восьмой эпизод сериала «Слово пацана» выйдет на экраны 21 декабря
19 декабря 2023, 14:58

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Режиссер Жора Крыжовников сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), что финальная серия сериала «Слово пацана» выйдет, как и планировалось, 21 декабря.
До этого Крыжовников признавался, что восьмую серию не удастся посмотреть в запланированную дату из-за «доделок-переделок».
Сообщалось, что последнюю серию пересняли в связи с личным решением режиссера.

По словам Крыжовникова, на третьем эпизоде создатели решили закончить историю по-другому. Авторам сериала пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

«Седьмая серия чуть-чуть отличается, в каких-то местах она доделана. А восьмая серия принципиально другая. Подчеркну, если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то там скорее бы вырезали, а не переснимали», — объяснил Жора Крыжовников.
Ранее сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.
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#сериал
#новости
#общество
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С 1 января жители Подмосковья из аварийных домов смогут получить жилищные сертификаты
19 декабря 2023, 14:55

Фото: istockphoto / simpson33

В Подмосковье жилищные сертификаты для переселенцев из аварийного жилья можно получить с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
С января в Подмосковье начнет работать новый этап проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу ускорить темпы расселения непригодного жилья и обеспечить возможность людям быстрее переехать в новые квартиры. В первую очередь, это стало возможно за счет использования такой меры социальной поддержки для собственников аварийных помещений, как жилищный сертификат»- подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по сертификату граждане смогут получить жилье в в любом округе, а также можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Помимо этого, субсидию собственник жилья может потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке, в новостройке или на строительство дома.

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В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов
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Директор «Викимедиа.ру» Козловский назвал причину закрытия проекта
Российское сообщество поддержки «Википедии» закроется
19 декабря 2023, 14:44

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российское сообщество поддержки «Википедии» сообщает о закрытии.
Сообщество поддержки российской версии «Википедии» «Викимедиа.ру» больше не будет работать. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор НКО Станислав Козловский.

По его словам, 22 декабря его могут признать иностранным агентом, что создаст сложности в работе проекта.

«Как я понимаю, эту информацию передали в ректорат МГУ, где я работал почти 25 лет. Вчера меня уволили. Точнее, предложили уволиться по собственному желанию. Дальше провели собрание «Викимедиа.ру». Мы приняли решение, что такие риски никому не нужны. Будем закрывать организацию», —говорит Станислав Козловский.
Козловский не знает, какое иностранное финансирование у него нашёл Минюст РФ. По его предположениям, возможный статус иностранного агента связан с «Википедией».

«Я работаю как сотрудник МГУ, езжу в командировку в бакинский филиал МГУ. Может, они меня иноагентом Азербайджана хотят признать? Я не знаю. В любом случае мы будем закрывать организацию», —говорит исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.
Если Козловского признают иностранным агентом, он не уедет из России, потому что ему просто «некуда ехать».

«Мне некуда ехать. Здесь могу найти работу какую-нибудь. Я занимаюсь наукой, я преподаватель. Преподавать как иноагент я не смогу. Писать научно-популярные книги тоже запрещено. Буду думать», — сказал в заключении Станислав Козловский.
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В издательство «Захаров», издающее книги Бориса Акунина*, пришли с обыском

Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов

Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках

*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
#россия
#новости
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«Хороший русский – мертвый»: обыски и уголовное дело, что будет с Акуниным*
В издательстве «Захаров» прошли обыски по делу против Бориса Акунина*
19 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Chalabala

Правоохранительные органы нагрянули в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина*. Прежде российский писатель, который неоднократно позволял себе провокационные высказывания, был признан террористом и экстремистом. Кроме того, на автора популярных произведений заведено уголовное дело. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем подозревается Акунин*, что он сказал об обстрелах Крымского моста со стороны ВСУ, и где сейчас находится писатель.

Что сказал Акунин в разговоре с пранкерами


В беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Борис Акунин* заявил, что не имеет претензий к Украине за нанесение ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он оправдал атаки беспилотников по Московскому региону и обстрелы Белгородской области.

Вован и Лексус вели беседу с Акуниным от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а также от президента страны Владимира Зеленского. В разговоре с пранкерами писатель заявил, что он жертвует часть средств, вырученных от продаж книг, на поддержку Киева и отметил, что его произведения хорошо продаются в России.

СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*
СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*

Акунин* назвал Россию «огромным гноилищем» и добавил, что от нее исходит угроза соседним государствам.

В беседе с «Зеленским» писатель поделился своими размышлениями о том, как можно уничтожить Россию. По его мнению, этого можно достичь путем внесения раскола внутри страны. Также он поддержал тезис «хороший русский — мертвый русский».

На писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ


18 декабря Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом. В соответствующий перечень писатель внесен Росфинмониторингом под настоящим именем – Григорий Чхартишвили. Вскоре появилась информация о возбуждении в отношении писателя уголовного дела по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Книги Акунина* исчезли из магазинов


После того, как в СМИ распространилась информация о русофобских высказываниях Акунина*, от продажи его книг отказались издательство АСТ, объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», сервис цифровых книг «Литрес». Генеральный директор АСТ Павел Гришков объяснил отказ от продажи произведений писателя тем, что заявления, сделанные Акуниным* вызвали широкий резонанс и требуют правовой оценки.

В издательстве «Захаров», выпускающем книги Акунина*, проходит обыск


Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров» в Москве, которое выпускает книги Бориса Акунина*. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. В момент следственных действий в издательском доме находилась одна сотрудница, которая предположила, что обыски могут проводится из-за того, что «Захаров» не снял с продажи книги автора.

По информации портала, правоохранители изымают из офиса все тиражи книг и предупреждают издательский дом, что сотрудничество с Акуниным* не допустимо. В офисе находилось 22 произведения писателя.

Где находится Борис Акунин* сейчас


Писатель Борис Акунин* покинул Россию в 2014 году по политическим причинам. Позже он объяснял своей отъезд несогласием с позицией властей и заявлял, что никогда не любил Москву. Писатель обосновался в Лондоне. По словам Акунина*, его книги продолжают хорошо продаваться в том числе за рубежом.

Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*
Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*

Акунин* отреагировал на признание его экстремистом


Борис Акунин* отреагировал на признание себя экстремистом в России. Он заявил, что книги в России не запрещали с советских времен, а авторов произведений не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора.


«Это моя несчастная родина, попавшая под власть преступников. Люди, живущие там — даже те, кто этого еще не осознали — являются заложниками. Что ждет их дальше?» — недоумевает Акунин*.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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