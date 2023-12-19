Синоптик Вильфанд предрёк Москве понижение температуры в конце недели

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что понижение температуры в Москве и Подмосковье ожидается лишь к концу недели.
«Только в воскресенье и понедельник начнётся понижение температуры. Сильных морозов не ожидается, но всё-таки ночью и днём будут небольшие отрицательные температуры. Но всё равно температурный режим даже в начале следующей недели будет существенно выше нормы», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
По его словам, в Московском регионе в течение недели будет господствовать «мрачная оттепель».
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