«Около снега»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

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Погода в Москве и области оставляет желать лучшего: хмурое, затянутое тучами небо напоминает осень. Жители столицы и регионов ошеломлены: неужели летнее тепло закончилось?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.
Он добавил, что в четверг и пятницу температура повысится до 20-25 °С, и «осеннеподобное небо» снова превратится в летнее и будет радовать жителей Московского региона до конца августа.
Он также рассказал о погоде в других регионах России.
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«Я думаю, что холод потерпеть нужно будет еще 48 часов. Это максимум, потому что в среду погода начнет налаживаться. Этот циклон — нарушитель летнего спокойствия — уйдет на восток. Северо-западная тяга поубавит свою силу, облака растянет, и температура повысится до 21 °С уже в среду. Такого холода уже не будет», — сообщил эксперт.
Он добавил, что в четверг и пятницу температура повысится до 20-25 °С, и «осеннеподобное небо» снова превратится в летнее и будет радовать жителей Московского региона до конца августа.
«Весь холод сконцентрируется восточнее Волги: Урал, Западная Сибирь. А у нас более-менее тепло будет, 20-25 °С устойчиво продержится, может, в отдельные дни температура поднимется до 27 °С», — сказал синоптик.
Он также рассказал о погоде в других регионах России.
«Очень теплая погода в Забайкалье, очень холодная погода в Магаданской области и Чукотке: там около снега дело доходит. В Краснодаре около 36 °С было вчера, но температура будет снижаться», — прокомментировал Шувалов.
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Анастасия Бондарева