Синоптик Шувалов предупредил о неприятной погоде на следующей недели в Москве

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в начале следующей неделе ожидаются дожди, сильный ветер и относительно прохладная погода.
«Если в субботу ветер особо не будет чувствоваться, то в воскресенье будет ощущаться, потому что порывы могут достигать 12-14 м/с. И прогремят грозы. Циклон приходит не на один день, и начало следующей недели будет с преобладанием северного ветра и температурой около 20°С. Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе», — пояснил в беседе с RT Шувалов.По его словам, нормализация погода в столице ожидается в середине следующей недели.
В Кузбассе также в ближайшие дни ожидается сильное ухудшение погоды, о чём сообщили в Кемеровском гидрометцентре. Так, в регион придут сильный ветер, дожди, град и грозы.
«Горимость 1, местами 2 класса», — приводит «Сiбдепо» сообщение ЦГМС Кемерова.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепла и солнца в Москве и Подмосковье придется ждать с трепетом, однако надежда есть.
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Мелисса Тимофеева