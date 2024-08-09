«Надежда есть»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся солнечные дни

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В Москве и Московской области практически всю неделю небо затянуто тучами. Жители столицы и региона волнуются, что лето уступило место прохладной осенней поре. Но так ли это?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепла и солнца в Москве и Подмосковье придется ждать с трепетом, однако надежда есть.
Он добавил, что такая же прохладная погода будет и в начале следующей недели.
Однако надежда на то, что лето продолжится и еще порадует нас солнечными днями, есть.
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«Тепло, на самом деле, только в моем голосе и в прогнозе на субботу. Суббота будут теплой, солнечной, без дождей. С вероятность 80-90% дождя не будет. Температура поднимется до 25 градусов. Но уже к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье пойдет дождь. Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье - это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура 18-20 градусов», — сообщил синоптик.
Он добавил, что такая же прохладная погода будет и в начале следующей недели.
«17-20 градусов — это все, на что можно рассчитывать. Первые три дня точно. Поэтому нужно по максимуму провести завтрашний субботний день, ведь ждать следующего солнечного дня придется еще неделю», — поделился эксперт.
Однако надежда на то, что лето продолжится и еще порадует нас солнечными днями, есть.
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Анастасия Бондарева