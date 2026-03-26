Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве в конце марта
В столичном регионе до конца марта температура будет превышать климатическую норму, а в последние дни месяца пройдут дожди. Об этом рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, в пятницу и субботу ночью столбики термометров покажут до -2 °С, а в воскресенье ночью ожидается от 0 до +2 °С.
«В пятницу и субботу днем ожидается положительная аномалия температуры 4–5 °С. В эти дни столбик термометра будет на отметке плюс 11–13 °С. В воскресенье днем будет плюс 15–17 °С. Это выше климатической нормы на 5–6 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
В начале следующей рабочей недели в столичном регионе ожидаются дожди при температуре около +12…+15 °С, заключила синоптик.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что первая половина апреля в столице будет прохладной.
«Начало месяца будет прохладное, а потом будет обычная весна. То есть достаточно низкие температуры, близкие и чуть ниже нормы в первую пятидневку апреля, а затем температуры и погодные условия, близкие к норме, вернутся ближе к середине», — уточнил Шувалов.
Он добавил, что апрель обещает быть дождливым, особенно первая декада месяца.