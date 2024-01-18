В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега

Фото: ГУСТ МО
Сильный снег и метель: коммунальные службы приступили к уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Московской области с сохранением до второй половины следующего дня пройдут сильнейшие снегопады. Для оперативного устранения непогоды на территорию всего региона вышли дополнительные специалисты и техника.
Стоит отметить, что в первую очередь коммунальные службы стараются расчистить дороги и тротуары у подъездов, а также пешеходные дорожки, основные проезды и территории у контейнерных площадкок.
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«Во дворах и на общественных территориях сегодня работает 16 456 специалистов комплексной уборки. На линии выехали 223 единицы обрабатывающей техники. Основной задачей в первой половине дня была превентивная обработка покрытий реагентами. Новую волну снегопада встретили уже несколько муниципалитетов, задействуем все коммунальные службы», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева