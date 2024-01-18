В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега

Замеченный сегодня в Шереметьево шоумен и комик Александр Гудков уехал из России в сентябре 2022 года, однако периодически возвращался и, как выяснилось, не только для участия в корпоративах. 19 декабря он принял участие в благотворительной акции в подмосковной Балашихе.