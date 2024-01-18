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В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега

18 января 2024, 16:55
Фото: ГУСТ МО

Фото: ГУСТ МО

Сильный снег и метель: коммунальные службы приступили к уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Московской области с сохранением до второй половины следующего дня пройдут сильнейшие снегопады. Для оперативного устранения непогоды на территорию всего региона вышли дополнительные специалисты и техника.

«Во дворах и на общественных территориях сегодня работает 16 456 специалистов комплексной уборки. На линии выехали 223 единицы обрабатывающей техники. Основной задачей в первой половине дня была превентивная обработка покрытий реагентами. Новую волну снегопада встретили уже несколько муниципалитетов, задействуем все коммунальные службы», — отметили в пресс-службе ведомства.


Стоит отметить, что в первую очередь коммунальные службы стараются расчистить дороги и тротуары у подъездов, а также пешеходные дорожки, основные проезды и территории у контейнерных площадкок.

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Глава управления программ содействия ФСБ генерал Дворников подал в отставку
18 января 2024, 17:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Управления программ содействия ФСБ Василий Дворников подал в отставку и ушел на пенсию. Об этом передает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к ФСБ.
Согласно сообщению, Дворников, подав в отставку, отправился на заслуженную пенсию. Его место временно будет занимать первый заместитель.

Управление программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействие со СМИ, в его состав входит Центр общественных связей ФСБ. Сотрудники управления освещают деятельность службы.

Василий Дворников занимал должность главы управления более 20 лет - с 2002 года. Тогда он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича. До этого генерал был первым заместителем начальника управления ФСБ.


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Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега
18 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 3 тыс. железнодорожников и около 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке пути от снега на МЖД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за пришедшего в Московскую область сильного снегопада сотрудники Московской железной дороги перешли в усиленный режим работы.

«Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры. В настоящее время на расчистке снега на МЖД задействовано около 100 единиц специальной техники – пневмообдувочных и снегоочистительных машин и более трех тысяч человек», — отметили в министерстве.

Кроме этого, в Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в сильную непогоду.

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В главном храме Вооружённых Сил России проведут крещенское богослужение
18 января 2024, 16:59

Фото: пресс-служба правительства МО

Торжественные мероприятия, включая богослужения и освящение купели, проведут в главном храме ВС России в подмосковном парке «Патриот», сообщает пресс-служба храма.
«Освящение купели состоится после богослужения в ночь на 19 января у Южных врат. Рядом с купелью будут палатки с обогревом для переодевания», — говорится в сообщении.

19 января в девять утра в храме состоится праздничная литургия, её проведёт викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност. После службы будет совершён чин освящения воды.
Набрать освящённую воду и окунуться в купель можно будет до конца дня.

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Сотрудники Росгвардии показали работу БПЛА в разных погодных условиях
18 января 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Центре подготовки операторов и техников беспилотных летательных аппаратов Росгвардии показали применение дронов в различных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Центре подготовки операторов и техников БПЛА прошли практические занятия для отработки различных задачей.

Практические учения проходили под наблюдением опытных инструкторов.

«Главной задачей для нас является сохранение жизни и здоровья личного состава, а также минимизация рисков при выполнении боевых задач. Особенностью Центра является то, что обучаемым предоставлено самое современное оборудование, которое позволяет осуществлять контроль за оперативной обстановкой и применяется с учетом современных реалий в ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнул врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Петр Зоров.

Помимо этого, в центре подготавливают личный состав к выполнению задач с использованием дронов различного класса, в том числе и FPV-дронов.

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#росгвардия
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В общественную приёмную Путина поступили две инициативы от жителей Подмосковья
18 января 2024, 16:38

Фото: РИШ

Две инициативы, касающиеся решения вопроса с нехваткой кадров в швейной отрасли и освобождения от налогов продукции, которую выпускают инвалиды в рамках социальной адаптации, поступили в общественную приёмную кандидата в президенты Владимира Путина в Красногорске, сообщает региональный избирательный штаб.
Оба предложения поступили от жителей Орехово-Зуева. В частности, владелец швейной компании Антон Ложников предложил увеличить финансирование учебных заведений, выпускающих швей. По его мнению, это увеличит количество людей, получающих эту специальность, и избавит эту сферу легкой промышленности от кадрового голода.

Вторую инициативу выдвинула директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она сообщила, что в мастерских социального центра работают молодые инвалиды – они получают трудовые навыки под руководством соцработников. По мнению Аллы Бегловой, продукция, которую выпускают воспитанники Центра, не должна облагаться налогом. Это позволит ребятам, которым не так легко встроиться в общество, самостоятельно зарабатывать и социализироваться.

В настоящее время налогом не облагается только продукция, которую выпускают в стационарных учреждениях — психоневрологических интернатах и пр.

Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Поступившие предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.

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#выборы
#владимир путин
#красногорск
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Пятимиллионный посетитель выставки «Россия» увидит резиденцию Деда Мороза
18 января 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Юбилейный пятимиллионный гость посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 17 января. Этим гостем оказалась семилетняя Полина Дмитриева из города Катайска в Курганской области, которая приехала в столицу вместе с мамой, папой и младшим братом Димой.
Семья получила от организаторов выставки и правительства Вологодской области памятный подарок — сертификат на поездку всей семьёй на родину Деда Мороза, в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией. Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова поздравила семью Дмитриевых и порадовалась вместе с ними тому, что именно многодетная семья выиграла такой приятный новогодний подарок. В Великий Устюг поедет также старший сын Коля, оставшийся дома из-за занятости по учёбе.

Для маленькой Полины, ставшей пятимиллионным посетителем выставки, организовали специальную экскурсию по павильону № 75, в том числе и по экспозиции Вологодской области. Познакомились Дмитриевы и с настоящим Дедом Морозом, который пригласил всю семью в свою резиденцию.

С каждым днём количество посетителей выставки-форума «Россия» увеличивается. Если между трёхмиллионным и четырёхмиллионным посетителем прошло 18 дней, то пятый миллион гостей набрался за 12 дней. Планируется, что за время работы выставки, то есть до 12 апреля, её смогут посетить не менее 20 миллионов человек.

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Бросившего в сугроб младенца блогера Косенко начали разыскивать приставы
Судебные приставы начали искать блогера Косенко из-за долга за аренду земли
18 января 2024, 16:11

Фото: istock / hank5

Судебные приставы разыскивают блогера Сергея Косенко, который задолжал деньги за аренду земли. Недавно Косенко попал в скандал из-за того, что бросил в сугроб маленького сына. Об этом пишет Mash.

По информации издания, Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы сдал бизнесмену в аренду землю площадью 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. Но в 2021 году Сергей, не заплатил за нее примерно 28 тысяч рублей.

ДГИ обратились в суд, чтобы блогера обязали выплатить долг. Косенко так не оплатил эту сумму, после чего службы судебных приставов (ФССП) начали искать имущество и банковские счета блогера, чтобы взыскать долг.

Ранее Адвокат Косенко заявил, что на видео он бросает в снег куклу, а не ребенка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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#приставы
#скандал
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Комик Гудков с прошлого года пытается наладить связи с Родиной
Комик Гудков в декабре участвовал в благотворительной акции в Подмосковье
18 января 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Замеченный сегодня в Шереметьево шоумен и комик Александр Гудков уехал из России в сентябре 2022 года, однако периодически возвращался и, как выяснилось, не только для участия в корпоративах. 19 декабря он принял участие в благотворительной акции в подмосковной Балашихе.
Мероприятие было организовано автономной некоммерческой организацией «Центр социального обслуживания Московской области» (АНО ЦСОМО), который представлял актёр и блогер Антон Лапенко, и благотворительным проектом «Помощь», амбассадором которого является экс-резидент программы Comedy Woman на ТНТ, бывший капитан команды КВН «Фёдор Двинятин», комик и телеведущий Александр Гудков, рассказала пиар-менеджер ЦСОМО Дарья.

Лапенко, Гудков и ещё несколько неравнодушных помощников оказали помощь одинокой пенсионерке Любови Андреевне из Балашихи. На её приусадебном участке ребята убрали снег и мусор, отремонтировали водосточный желоб, а в самом доме вытерли пыль, помыли полы, повесили новый светильник, а также украсили ёлку к Новому году. Ничего странного, обычное доброе дело.

По данным некоторых телеграм-каналов, Гудков был сегодня, месяц спустя после участия в акции в Подмосковье, в столице проездом, направляясь из Еревана в Тбилиси, хотя такой маршрут выглядит несколько странно.

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В Лобне организовали штаб для координации городских служб
18 января 2024, 15:54

Фото: ГУСТ МО

Руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова организовала штаб в Лобне для координации городских служб. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Основной задачей оперативного штаба будет разработка точного плана работы по борьбе со снежными завалами в микрорайонах.

«Работаем над устранением последствий непогоды. Для расчистки снега привлечены дополнительные специалисты и техника подрядных организаций. Просим жителей Лобни не парковать машины около контейнерных площадок, они будут мешать не только вывозу мусора, но и уборке прилегающих зон. К вечеру ожидается еще один сильный снегопад, готовим силы для его ликвидации», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме этого, в 17:00 пройдет встреча министра с жителями городского округа по волнующим их вопросам совместно с главой Лобни Игорем Демешко.

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#оперативный штаб
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