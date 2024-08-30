«Взрывная и мажорная»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в сентябре

Фото: iStock/Tetiana Soares
Погода в Москве и Подмосковье радует солнцем и теплом. Но что ждет жителей в сентябре?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что начало сентября порадует жителей Москвы и Подмосковья июльской погодой.
Однако он подметил, что у такой жары есть и обратная стороны – возрастает степень пожарной опасности, потому надо быть внимательнее.
По словам синоптика, аномально теплая погода может продлиться вплоть до конца сентября.
Читайте также:
«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
«Под открытым небом»: Синоптик рассказал, какой будет погода во время школьных линеек
Синоптик Шувалов раскрыл, какой будет первая неделя сентября
«Дневная температура почти до конца следующей недели будет порядка 23-28 градусов. Это максимальная температура, утром будет прохладнее. Ночи становятся длиннее, и в условиях безоблачного неба воздух успевает остыть до 11-13 градусов. Но солнце берет свое. А в воскресенье в центре города может быть 30-32 градуса», — сообщил эксперт.
Однако он подметил, что у такой жары есть и обратная стороны – возрастает степень пожарной опасности, потому надо быть внимательнее.
По словам синоптика, аномально теплая погода может продлиться вплоть до конца сентября.
«Судя по взрывному началу, эта аномалия может вполне сохраниться до конца месяца. Загадывать, когда случится перелом, я не буду, потому что на протяжение следующей недели сильного перелома не будет, но это мажорное начало месяца. Температура на 4-6 градусов превышает норму», — заключил Шувалов.
Читайте также:
«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
«Под открытым небом»: Синоптик рассказал, какой будет погода во время школьных линеек
Синоптик Шувалов раскрыл, какой будет первая неделя сентября
Анастасия Бондарева