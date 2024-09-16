Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
«До этого периода в столичном регионе будет довольно теплая сухая погода. В начале недели она больше будет походить на начало августа; к выходным положительная аномалия сохранится, но начнет сокращаться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
До этого сообщалось, что в некоторых регионах России выпал снег. В частности, это коснулось Кузбасса, а именно — Киселевска.
«Поздравляю с первым снегом», — приводит «Сiбдепо» комментарии жителей региона в соцсетях.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в столице похолодает с 20 сентября.
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Мелисса Тимофеева