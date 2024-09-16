Стало известно, чего ждать жителям Подмосковья от погоды в ближайшие дни

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Солнечная погода продержится в Подмосковье ближайшие пару дней, сообщил «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В дневные часы +24 +26 градусов. Много солнца, можно даже позагорать. Потом в четверг произойдет понижение. Сначала оно будет небольшим, +21 + 23 градуса, а потом будем стремиться к осени с температурой порядка +18 + 19 градусов днем», — сказал Шувалов.Собеседник добавил, что дождей пока не ожидается.
Ранее были названы страшные последствия при глобальном потеплении. В частности, упоминалось глобальное изменение климата.
До этого в эфире «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина поделилась правильным рационом для кошек.
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