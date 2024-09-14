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Начало Бабьего лета — Семенов день 14 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать

Православные 14 сентября отмечают день памяти преподобного Симеона Столпника
14 сентября 2024, 00:00
Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В субботу, 14 сентября 2024 года, верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника, Антиохийского. В народе эту дату называли Семенов день, с нее отсчитывали начало Бабьего лета. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 14 сентября.
Об особенностях празднования Семенова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Симеон Столпник, Антиохийский: история




Святой Симеон — основатель столпничества. Он родился в Сирийской Антиохии в середине IV века в бедной семье. В молодости был пастухом — пас овец своего отца.

Однажды в храме, услышав заповеди Блаженств, Симеон ощутил желание вести праведную жизнь и вскоре решил стать монахом, оставил дом и поступил в обитель, где предался молитве, посту и послушанию.

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Спустя годы Симеон удалился в сирийскую пустыню для еще больших подвигов, где основал столпничество — новый вид подвижничества. Стоя на высоком столпе, Симеон молился и терпел лишения — дожди, жару и холод, оставаясь на ногах день и ночь. Он соблюдал строгий пост, питался лишь размоченной пшеницей и водой, которые ему приносили люди.

Его подвиг стал известен в разных странах, и к нему стекались паломники из Аравии, Персии, Армении, Италии и других земель. Вдохновляясь его наставлениями, многие язычники принимали христианство. Симеон получил дар исцеления и предсказаний.

Симеон прожил более ста лет и скончался в 459 году во время молитвы. Церковь называет его «земным Ангелом» и «светильником вселенной».

Семенов день: традиции


В народе день памяти Симеона Столпника со временем стали называть просто Семеновым днем, дата постепенно обрастала множеством поверий и примет.

Было принято считать, что именно сегодня начиналось Бабье лето. Осень постепенно вступает в свои права: днем еще светит теплое солнце, но вечера и ночи становятся прохладными, а темнеет все раньше. Впереди осеннее равноденствие.

Фото: iStock/davit85

Для крестьян Семенов день имел особое значение. Праздновали «Осенины» — первую встречу осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Парни приходили смотреть на девушек, а матери угощали пирогами и медом, приглашая соседок, чтобы обратить внимание женихов. С этого дня начинались свадебные недели.

К этой дате завершали сбор яровых и посев ржи, так как после Семенова дня сеять было запрещено. Люди все чаще собирались на «засидки» — совместная ручная работа по вечерам в избах при свете огня. Женщины, к примеру, собирали и обрабатывали пеньку, мыли лен и раскладывали его для просушки. Вечерами пряли, обращая внимание на нити — ровные предвещали удачного мужа, неровные — плохого.

Что можно делать 14 сентября


Так как Семенов день — начало бабьего лета, на Руси по вечерам устраивали застолья, приглашая родных и близких.

Фото: iStock/bhofack2

Также считалось, что с Семенова дня и до 8 октября можно свататься и играть свадьбу. Предки верили, что это самый благоприятный период, так как те, кто женится в это время, будут жить долго и счастливо.

Еще в Семенов день проводили обряды. Вечером в доме тушили весь огонь, кроме лампады, а утром с помощью знахаря добывали новый огонь трением дерева.

В Семенов день было принято устраивать «похороны мух» — закапывать тараканов и блох, чтобы они не появлялись в доме. Из овощей делали «гробики», клали туда насекомых и закапывали вдали от дома, чтобы они не вернулись. По поверьям, убить муху до Семен-дня — значит, появятся еще семь, а после — погибнет семь.

Было поверье, что в Семин день черт считает воробьев, решая, сколько оставить себе. В это время воробьи исчезали с улиц и из леса, собираясь вокруг него.

Что нельзя делать 14 сентября

Фото: iStock/Dzurag

Говорили на Семенов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещали выбрасывать остатки еды, их отдавали животным или нуждающимся — иначе навлечешь голод на семью;
  • в Семенов день нельзя убираться и выносить мусор — унесешь счастье из дома;
  • следовало избегать ссор и конфликтов, потому что в этот день они могут отразиться на здоровье.

Народные приметы о погоде 14 сентября


Фото: iStock/Jui-Chi Chan

На Руси верили, что погода на Семенов день может многое рассказать о будущих днях:
  • если на 14 сентября тепло и солнечно — такой же будет и зима;
  • пауки наплели много паутины — жди холодную, но безоблачную осень;
  • ветер дует с юга — на неделю придет теплая погода;
  • ветер гнет верхушки деревьев — зима придет рано;
  • густой туман опустился вечером — впереди теплые дни.

Именины 14 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 14 сентября, можно выбрать с помощью именин. Их на Семенов день отмечают:
  • Денис;
  • Каллиста;
  • Семен;
  • Татьяна;
  • Марфа;
  • Наталья.

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В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
13 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Московская область шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За пять лет в Подмосковье благоустроили свыше 200 общественных территорий. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня благоустройства, который отмечается в регионе 15 сентября.
«Эта новая праздничная дата совсем недавно была установлена законом Мособлдумы. За последние годы в Подмосковье созданы красивые и комфортные пространства, появились новые парки, ухоженные скверы. За пять лет благоустроено 219 общественных территорий. Наши жители позитивно воспринимают все изменения. Наш регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в Московской области в сфере благоустройства заняты более 500 организаций и более 30 тыс. человек.

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#городская среда
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#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
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В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
13 сентября 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Павловском Посаде завершили благоустройство рекреационной зоны «Зелёный узел» на берегу Клязьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Территория расположена на востоке города, между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское. Площадь участка – 13,4 гектара. Как отметили в ведомстве, это место станет транзитом и местом отдыха для жителей и гостей региона.

Работы начались в феврале этого года после широких общественных обсуждений. Предложения жителей были учтены. Одно из главных изменений по их просьбе – замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.

В рамках проекта выполнено устройство инженерных коммуникаций, дорожно-тропиночной сети, наружное освещение. Установлены детские игровые и спортивные площадки.

Цель проекта – сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан. В парке предусмотрены такие уникальные элементы, как событийная зона «Цветущая поляна», детская площадка «Лесные салочки», смотровая башня «Диво Дивное», «Зелёная фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#павловский посад
#отдых
#подмосковье
#московская область
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«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей
«Яндекс Go» впервые выписал штраф на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям
13 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Об этом пресс-служба сервиса сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что очевидец сфотографировал трёх подростков, катающихся на самокате. Он отправил этот снимок в службу поддержки сервиса, где по номеру на самокате и времени фото удалось найти пользователя, арендовавшего его, и выписать ему первый крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В компании напомнили, что повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними в размере 100 тысяч рублей был введён «Яндекс Go» с 1 сентября этого года. По правилам, ездить на электронных средствах индивидуальной мобильности можно только по достижении 18-летия.

Ранее в августе дептранс Москвы направил операторам кикшеринговых сервисов письмо с предложением увеличить до 100 тысяч рублей штрафы за езду вдвоём и передачу управления самокатом детям.

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#яндекс
#электросамокат
#штраф
#дети
#дептранс москвы
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В России в пятый раз отметят День беременных
13 сентября 2024, 21:32

Фото: сайт организаторов Дня беременных

В Подмосковье, как и по всей России, 7 октября в пятый раз пройдёт День беременных. Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщили в пресс-службе организаторов.
«День беременных проводится дважды в году – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая женщина в период беременности могла поучаствовать в нём и получить поздравления. Новая традиция чествования будущих мам – это часть комплекса мер проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Девиз проекта – «Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить», – говорится в сообщении.
Дня беременных впервые отпраздновали в 16 регионах России осенью 2022 года. Весной прошлого года День беременных провели в 81 субъекте Федерации. Будущих мам поздравляли в перинатальных центрах, роддомах, женских консультациях, ЗАГСах, домах культуры, клубах, центрах соцзащиты и других учреждениях.

В регионах проходят концерты для мам, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, вручение цветов и подарков.

Цель проведения Дней беременных – формирование культуры бережного отношения и заботы всего общества о беременных, утверждение новой парадигмы заботы о каждой из них; содействие повышению рождаемости за счёт повышения статуса беременной женщины в обществе; продвижение мер поддержки будущих матерей.

Организатором Дня беременных стал проект ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Общероссийского общественного движения «За жизнь» и Демографической платформы.РФ.

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#беременность
#дети
#роды
#праздник
#мама
#россия
#семья
#год семьи
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Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты
13 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Минтранс России предложил ставить на учёт средства индивидуальной мобильности (СИМ). Разработанный ведомством законопроект представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что закон размещён на публичное обсуждение. В случае принятия этого предложения будет введена реестровая модель учёта СИМ с выдачей учётных знаков для их идентификации с целью автоматического выявления административных правонарушений.

Также предполагается, что к дорожному движению будут допускать только тем СИМ, которые числятся в реестре.

Кроме того, Минтранс предложил также ставить на учёт электровелосипеды и мопеды. Данные транспортные средства похожи на СИМ своими скоростными и габаритными характеристиками, поэтому в законопроекта они все значатся как «средства микромобильности».

Полномочиями по введению СИМ в реестр будет заниматься подведомственная организация Минтранса – ФБУ «Росавтотранс».

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#минтранс
#электросамокат
#регистрация
#учёт
#законопроект
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Житель Самары сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную сумму
Юрист из Самарской области выиграл в лотерею рекордные для региона 56 млн рублей
13 сентября 2024, 21:10

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную для региона сумму. Об этом случае рассказывает РИА Новости.
Отмечается, что юрист Сергей теперь может называть себя одним из самых везучих жителей региона, поскольку ему удалось выиграть в лотерею рекордную для региона сумму в размере свыше 56 миллионов рублей.

Семья мужчины начала покупать лотерейные билеты с момента выхода кинокартины режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Билет, принёсший ему богатство, Сергей купил лёжа в кровати перед сном. В тот день он сильно устал, поэтому выбрал числовую комбинацию практически с закрытыми глазами, а потом узнал, что выиграл деньги.

Эти средства Сергей отложил на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также на подарок жене. Также семья рассматривает возможность покупки семейного автомобиля и поездку на Дальний Восток.

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#лотерея
#самарская область
#юрист
#деньги
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Участники акции «День в лесу» высадили в Химках более 6 тыс. саженцев
13 сентября 2024, 20:11

Фото: пресс-служба администрация г. о. Химки

Химчане высадили более 6 тыс. саженцев сосны и ели в ходе экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в деревне Брёхово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Лес – визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год муниципалитет участвует в таких акциях. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», – сказал замглавы городского округа Химки Денис Юрков.
Участниками акции стали жители округа, представители администрации, активисты, волонтёры и местные депутаты. Озеленить округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев была организована выдача инвентаря – перчаток, вёдер и лопат, а также посадочного материала.
«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево – это надежда на лучшее будущее наших детей и всего живого вокруг. Химки – наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», – поделилась жительница деревни Брёхово Марина Селезнёва.
В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных участках и более чем на 370 муниципальных площадках. Суммарная площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.

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#экологическая акция
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#подмосковье
#жители
#московская область
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Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом
13 сентября 2024, 19:55

Фото: iStock/3DSculptor

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, совершившими выход в открытый космос. Облачившись в скафандры, разработанные SpaceX, они провели вне корабля около 10 минут. Подробнее о путешествии первых туристов в космос расскажет редакция «Радио 1».

Джаред Айзекман: кто он?




Джаред Айзекман — американский предприниматель и миллиардер, основатель компании Shift4 Payments. Он стал известен не только из-за своего бизнеса, но и благодаря страсти к космосу. В 2021 году он стал первым частным туристом, который совершил выход в открытый космос во время миссии Inspiration4. Этот момент стал знаковым для всей индустрии космического туризма.

Биография и личная жизнь бизнесмена-миллиардера


Джаред Айзекман родился 11 сентября 1982 года в городе Эглсвилл, штат Пенсильвания. С юных лет он проявлял интерес к технологиям и предпринимательству. В 1999 году он основал свою первую компанию, а в 2017 году запустил Shift4 Payments, которая быстро завоевала популярность на рынке платежных систем. В личной жизни Джаред активно поддерживает благотворительные инициативы и занимается развитием образовательных программ для молодежи.

Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год


На 2024 год состояние Джареда Айзекмана оценивается в несколько миллиардов долларов. Его компания Shift4 Payments продолжает расти и расширять свои услуги, что способствует увеличению его капитала. Айзекман также активно инвестирует в новые технологии и стартапы, что делает его одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.

Мировые рекорды Айзекмана


Фото: istockphoto/Elen11

Джаред Айзекман не только первый турист в космосе, но и обладатель нескольких мировых рекордов. Он стал первым непрофессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос, а также первым человеком, который провел более трех суток на борту космического корабля Crew Dragon.

Почему космос?


Позывной «Грач», под которым Джаред отправился в свое космическое путешествие, стал символом его стремления к исследованию неизведанных пространств. Два полета на Crew Dragon стали не только личным достижением, но и важным шагом для всего человечества в области космических исследований.

Миссия Polaris Dawn была профинансирована Айзекманом, который не раскрыл точную сумму, однако, по оценкам экспертов, она превышает 100 миллионов долларов, сообщало Reuters. В 2021 году Айзекман заключил с SpaceX контракт на три космических полета, и Polaris Dawn стал первым из них.


Кто такая Сара Джиллис?



Сара Джиллис (или Гиллис) — астронавт и член команды Inspiration4. Она сыграла важную роль в подготовке миссии и поддержании безопасности экипажа во время полета. Ее опыт и знания сделали вклад в успешное выполнение этой исторической задачи.


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Высший совет осетин просит фирму в Петербурге убрать из меню пироги со свининой
13 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/fotek

Глава движения «Высший совет осетин» Зелим Ватаев обратился к фирме доставки еды из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги с курицей и свининой, так как они оскорбляют чувства осетинского народа. Об этом сообщает телеграм-канал движения. По словам Ватаева, птица и свинина считаются грязными и нечистыми животными, потому не могут быть в составе осетинского пирога.
Глава движения пояснил, что национальное блюдо Осетии имеет сакральное значение для народа — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, потому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для них.
«При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», — указано в письме, которое «Высший совет осетин» отправил бизнесмену.
В обращении также добавили, что таким образом служба доставки не только обманывает своих клиентов, но и оскорбляет народ Осетии, «что может привести к соответствующей реакции».
«В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», — заключили в обращении.
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