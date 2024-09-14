Начало Бабьего лета — Семенов день 14 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
В субботу, 14 сентября 2024 года, верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника, Антиохийского. В народе эту дату называли Семенов день, с нее отсчитывали начало Бабьего лета. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 14 сентября.
Об особенностях празднования Семенова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».
Святой Симеон — основатель столпничества. Он родился в Сирийской Антиохии в середине IV века в бедной семье. В молодости был пастухом — пас овец своего отца.
Однажды в храме, услышав заповеди Блаженств, Симеон ощутил желание вести праведную жизнь и вскоре решил стать монахом, оставил дом и поступил в обитель, где предался молитве, посту и послушанию.
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Спустя годы Симеон удалился в сирийскую пустыню для еще больших подвигов, где основал столпничество — новый вид подвижничества. Стоя на высоком столпе, Симеон молился и терпел лишения — дожди, жару и холод, оставаясь на ногах день и ночь. Он соблюдал строгий пост, питался лишь размоченной пшеницей и водой, которые ему приносили люди.
Его подвиг стал известен в разных странах, и к нему стекались паломники из Аравии, Персии, Армении, Италии и других земель. Вдохновляясь его наставлениями, многие язычники принимали христианство. Симеон получил дар исцеления и предсказаний.
Симеон прожил более ста лет и скончался в 459 году во время молитвы. Церковь называет его «земным Ангелом» и «светильником вселенной».
В народе день памяти Симеона Столпника со временем стали называть просто Семеновым днем, дата постепенно обрастала множеством поверий и примет.
Было принято считать, что именно сегодня начиналось Бабье лето. Осень постепенно вступает в свои права: днем еще светит теплое солнце, но вечера и ночи становятся прохладными, а темнеет все раньше. Впереди осеннее равноденствие.
Фото: iStock/davit85
Для крестьян Семенов день имел особое значение. Праздновали «Осенины» — первую встречу осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Парни приходили смотреть на девушек, а матери угощали пирогами и медом, приглашая соседок, чтобы обратить внимание женихов. С этого дня начинались свадебные недели.
К этой дате завершали сбор яровых и посев ржи, так как после Семенова дня сеять было запрещено. Люди все чаще собирались на «засидки» — совместная ручная работа по вечерам в избах при свете огня. Женщины, к примеру, собирали и обрабатывали пеньку, мыли лен и раскладывали его для просушки. Вечерами пряли, обращая внимание на нити — ровные предвещали удачного мужа, неровные — плохого.
Так как Семенов день — начало бабьего лета, на Руси по вечерам устраивали застолья, приглашая родных и близких.
Фото: iStock/bhofack2
Также считалось, что с Семенова дня и до 8 октября можно свататься и играть свадьбу. Предки верили, что это самый благоприятный период, так как те, кто женится в это время, будут жить долго и счастливо.
Еще в Семенов день проводили обряды. Вечером в доме тушили весь огонь, кроме лампады, а утром с помощью знахаря добывали новый огонь трением дерева.
В Семенов день было принято устраивать «похороны мух» — закапывать тараканов и блох, чтобы они не появлялись в доме. Из овощей делали «гробики», клали туда насекомых и закапывали вдали от дома, чтобы они не вернулись. По поверьям, убить муху до Семен-дня — значит, появятся еще семь, а после — погибнет семь.
Было поверье, что в Семин день черт считает воробьев, решая, сколько оставить себе. В это время воробьи исчезали с улиц и из леса, собираясь вокруг него.
Говорили на Семенов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
Фото: iStock/Jui-Chi Chan
На Руси верили, что погода на Семенов день может многое рассказать о будущих днях:
Имена для мальчиков или девочек, родившихся 14 сентября, можно выбрать с помощью именин. Их на Семенов день отмечают:
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Симеон Столпник, Антиохийский: история
Святой Симеон — основатель столпничества. Он родился в Сирийской Антиохии в середине IV века в бедной семье. В молодости был пастухом — пас овец своего отца.
Однажды в храме, услышав заповеди Блаженств, Симеон ощутил желание вести праведную жизнь и вскоре решил стать монахом, оставил дом и поступил в обитель, где предался молитве, посту и послушанию.
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Спустя годы Симеон удалился в сирийскую пустыню для еще больших подвигов, где основал столпничество — новый вид подвижничества. Стоя на высоком столпе, Симеон молился и терпел лишения — дожди, жару и холод, оставаясь на ногах день и ночь. Он соблюдал строгий пост, питался лишь размоченной пшеницей и водой, которые ему приносили люди.
Его подвиг стал известен в разных странах, и к нему стекались паломники из Аравии, Персии, Армении, Италии и других земель. Вдохновляясь его наставлениями, многие язычники принимали христианство. Симеон получил дар исцеления и предсказаний.
Симеон прожил более ста лет и скончался в 459 году во время молитвы. Церковь называет его «земным Ангелом» и «светильником вселенной».
Семенов день: традиции
В народе день памяти Симеона Столпника со временем стали называть просто Семеновым днем, дата постепенно обрастала множеством поверий и примет.
Было принято считать, что именно сегодня начиналось Бабье лето. Осень постепенно вступает в свои права: днем еще светит теплое солнце, но вечера и ночи становятся прохладными, а темнеет все раньше. Впереди осеннее равноденствие.
Фото: iStock/davit85
Для крестьян Семенов день имел особое значение. Праздновали «Осенины» — первую встречу осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Парни приходили смотреть на девушек, а матери угощали пирогами и медом, приглашая соседок, чтобы обратить внимание женихов. С этого дня начинались свадебные недели.
К этой дате завершали сбор яровых и посев ржи, так как после Семенова дня сеять было запрещено. Люди все чаще собирались на «засидки» — совместная ручная работа по вечерам в избах при свете огня. Женщины, к примеру, собирали и обрабатывали пеньку, мыли лен и раскладывали его для просушки. Вечерами пряли, обращая внимание на нити — ровные предвещали удачного мужа, неровные — плохого.
Что можно делать 14 сентября
Так как Семенов день — начало бабьего лета, на Руси по вечерам устраивали застолья, приглашая родных и близких.
Фото: iStock/bhofack2
Также считалось, что с Семенова дня и до 8 октября можно свататься и играть свадьбу. Предки верили, что это самый благоприятный период, так как те, кто женится в это время, будут жить долго и счастливо.
Еще в Семенов день проводили обряды. Вечером в доме тушили весь огонь, кроме лампады, а утром с помощью знахаря добывали новый огонь трением дерева.
В Семенов день было принято устраивать «похороны мух» — закапывать тараканов и блох, чтобы они не появлялись в доме. Из овощей делали «гробики», клали туда насекомых и закапывали вдали от дома, чтобы они не вернулись. По поверьям, убить муху до Семен-дня — значит, появятся еще семь, а после — погибнет семь.
Было поверье, что в Семин день черт считает воробьев, решая, сколько оставить себе. В это время воробьи исчезали с улиц и из леса, собираясь вокруг него.
Что нельзя делать 14 сентябряФото: iStock/Dzurag
Говорили на Семенов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
- запрещали выбрасывать остатки еды, их отдавали животным или нуждающимся — иначе навлечешь голод на семью;
- в Семенов день нельзя убираться и выносить мусор — унесешь счастье из дома;
- следовало избегать ссор и конфликтов, потому что в этот день они могут отразиться на здоровье.
Народные приметы о погоде 14 сентября
Фото: iStock/Jui-Chi Chan
На Руси верили, что погода на Семенов день может многое рассказать о будущих днях:
- если на 14 сентября тепло и солнечно — такой же будет и зима;
- пауки наплели много паутины — жди холодную, но безоблачную осень;
- ветер дует с юга — на неделю придет теплая погода;
- ветер гнет верхушки деревьев — зима придет рано;
- густой туман опустился вечером — впереди теплые дни.
Именины 14 сентябряФото: iStock/IvanMikhaylov
Имена для мальчиков или девочек, родившихся 14 сентября, можно выбрать с помощью именин. Их на Семенов день отмечают:
- Денис;
- Каллиста;
- Семен;
- Татьяна;
- Марфа;
- Наталья.
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Данил Пономарев