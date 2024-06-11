Москвичам раскрыли, когда в город вернётся жара

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жара в столицу и область может вернуться 15-16 июня.
«Аккурат к 15 и 16 июня осадки прекратятся, наступит новый период в столичной погоде, начнется жара», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ливни и грозы уже в ночь с 12 на 13 июня.
«Суммарно ожидаем за сегодня-завтра и до утра 13 июня по области и по Москве от 60 до 80% месячной нормы — где-то 50%. Но всё равно это достаточно прилично с учётом того, что уже на сегодня у нас в Москве выпала почти месячная норма за прошедшие десять дней, а с учётом сегодняшних ночных осадков, которые ещё не учли, больше месячной нормы у нас уже есть», — отметил в беседе с RT Варакин.Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.
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