Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в июле

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Специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Синоптик отметил, что в следующем месяце средняя температура на 2–3 градуса превысит среднемесячную температуру июня. По словам Ильина, это свидетельствует о том, что жителей столицы ожидает больше теплых дней, чем в июне.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.
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«Температура воздуха в среднем будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более», — цитирует Ильина «Вечерняя Москва».
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода.
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Екатерина Коршунова