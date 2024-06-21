Топ-6 способов охладить помещение без вентилятора и кондиционера в жару

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Порой летняя жара становится невыносимой. Особенно тяжело переносится высокая температура в закрытых помещениях, которые не оборудованы кондиционерами и вентиляторами. О том, как охладить комнату без специальных приборов расскажет редакция «Радио 1».
Ёмкости со льдом
Снизить температуру воздуха в комнате могут ёмкости со льдом. Достаточно набрать воду в несколько пластмассовых бутылок или плотных пакетов, заморозить ее и расположить в разных частях помещения. Вода в емкостях начнет таять и постепенно охлаждать комнату. Отметим, что теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, поэтому ближе к потолку температура выше. Таким образом хорошим охладителем станет ёмкость со льдом, размещенная на верхних полках или шкафах.
Увлажнение воздуха
Зашторенные окна
Жалюзи или плотные занавески позволят защитить помещение от нагрева. При этом важно помнить, что темные цвета привлекают солнечный свет и усиливают тепло. В летнее время лучше отдать предпочтение светлому текстилю. Держать окна занавешенными лучше с раннего утра и до позднего вечера. Открывать после заката.
Поможет справиться с солнечными лучами и светоотражающая пленка. При выборе такого средства защиты следует обратить внимание на светопроницаемость и уровень отражения солнечного света.
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Убрать лишние предметы
Для того чтобы охладить помещение, от света рекомендуется убрать все темные вещи и предметы. Просторное пространство нагревается дольше и меньше. Отсутствие лишних покрытий не только поможет охладить воздух, но и облегчит процесс уборки. В дневное время следует сократить пользование электрическими приборами. Глажку или стирку лучше отложить до вечера.
Открыть окна на ночь
В знойную жару хочется держать окна открытыми круглосуточно, однако это неправильно. С 12 до 16 часов дня горячий воздух проникает в помещение и вытесняет холодный. Открывать окна лучше поздним вечером, часов в 19 или 20, и закрывать ранним утром — около 8 часов. Однако в том случае, если окна в помещении расположены в противоположных сторонах, открыть их можно и днем. Это создаст сквозняк и эффект вентилятора.
Закрытые двери
Охладить комнату легче при закрытых дверях. Это позволит сократить площадь пространства и избежать горячего воздуха, например, из кухни, где включены в сеть электроприборы или готовится еда.
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Анастасия Хохлова