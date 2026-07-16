Нью-Йорк накрыла дымовая завеса от лесных пожаров в Канаде
Смог от бушующих в Канаде лесных пожаров достиг Нью‑Йорка. Город накрыла желтоватая дымка, передаёт корреспондент ТАСС.
С раннего утра в мегаполисе чувствуется едва уловимый запах гари, а небо окрасилось в желтоватый тон. По информации портала IQAir, текущий индекс качества воздуха в Нью-Йорке составляет 179 баллов — такой уровень классифицируется как «вредный для здоровья». Отдельные горожане решили обезопасить себя и вышли на улицу в защитных масках.
Ранее губернатор штата Кэти Хокул предупреждала, что дым от канадских пожаров и аномальная жара в самом Нью-Йорке существенно ухудшит качество воздуха. Жителей призывают проявлять осторожность и контролировать самочувствие в сложившихся неблагоприятных условиях.
Канадские власти сообщают, что в стране зафиксировано свыше 800 очагов лесных пожаров. При этом 104 из них по-прежнему остаются нелокализованными.
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