Жара побила рекорды и отправила тысячи человек в больницы в одной стране
Более 4,5 тысяч человек госпитализировали с тепловым ударом за прошедшую неделю в Японии. Об этом сообщает издание 373news.
Температурные рекорды поставили накануне в префектуре Коти, где воздух прогрелся до +38,4 градуса. В префектуре Гумма, расположенной рядом с Токио, столбик термометра поднялся до +37 градусов. Жителей японской столицы также предупредили об опасности теплового удара. Жаркая погода там ожидается уже завтра.
Ранее сообщалось, что аномальная жара во Франции унесла жизни четырех маленьких детей. Один полуторагодовалый ребенок скончался от гипертермии в автомобиле. Следующей жертвой стал трехлетний мальчик, который запер себя в машине в пригороде Парижа. Тела еще двух малышей младше пяти лет нашли в родительском авто на парковке возле дома.
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