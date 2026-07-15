Жара побила рекорды и отправила тысячи человек в больницы в одной стране

15 июля 2026, 16:57

Более 4,5 тысяч жителей Японии госпитализировали из-за жары

Фото: iStock/batuhan toker

Более 4,5 тысяч человек госпитализировали с тепловым ударом за прошедшую неделю в Японии. Об этом сообщает издание 373news.