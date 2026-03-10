Метеоролог предсказала сильные морозы в ряде регионов России

10 марта 2026, 08:14

Метеоролог Макарова: сильные морозы вернутся в ряд регионов РФ в ближайшие дни

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.