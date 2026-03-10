Метеоролог предсказала сильные морозы в ряде регионов России
Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
После временного потепления на Урале в Сибирь возвращается холод. Однако он будет постепенно смещаться на восток под воздействием атлантических воздушных масс. Самые сильные морозы, до −16 градусов, прогнозируются на северо-востоке и востоке Европейской России: в Пермском крае, значительной части Приволжья, а также на востоке Волгоградской и Астраханской областей, отметила Макарова.
Синоптик подчеркнула, что похолодание затронет Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, а также южные регионы Западной и Центральной Сибири, включая Омск, Кемерово, Новосибирскую область, Республику Хакасия, Алтайский край и Республику Алтай.
