Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со сканами документов

Мошенники выманивают у россиян сканы документов для создания кошельков
Злоумышленники выдают себя за посредников по оформлению загранпаспортов и выманивают сканы личных документов россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка».
Полученные сведения мошенники используют для создания электронных кошельков и вывода украденных средств. Для привлечения клиентов используются всевозможные уловки с громкими обещаниями.
«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие "оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди", "визу в любую страну без отказа" или "срочную замену паспорта". Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», — рассказали в «Мошеловке».После получения денег связь с «турагентством» прерывается, а украденная персональная информация идет в ход. По словам экспертов, главная мишень мошенников — люди, которые планируют зарубежные поездки и готовы прибегнуть к «быстрым» решениям.