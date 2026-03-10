Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со сканами документов

10 марта 2026, 06:57

Мошенники выманивают у россиян сканы документов для создания кошельков

Фото: iStock/JuYochi

Злоумышленники выдают себя за посредников по оформлению загранпаспортов и выманивают сканы личных документов россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка».





Полученные сведения мошенники используют для создания электронных кошельков и вывода украденных средств. Для привлечения клиентов используются всевозможные уловки с громкими обещаниями.



«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие "оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди", "визу в любую страну без отказа" или "срочную замену паспорта". Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», — рассказали в «Мошеловке».