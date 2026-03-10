Легендарная поп-группа из нулевых отправится мировое турне
Легендарная группа Pussycat Dolls, существовавшая с 1995 по 2010 год, готовится к мировому турне. Коллектив, подаривший миру хиты Don’t Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons, распался после завершения последних гастролей.
Воссоединение планировалось еще в 2020 году, однако тогда все планы сорвала пандемия коронавируса. Важным этапом на пути к возвращению стал урегулированный конфликт между фронтвумен Николь Шерзингер и основательницей группы Робин Антин. Ранее артистки оказались втянуты в судебный процесс из‑за отмененного тура. Шерзингер заявила об участии, но отказалась выступать без 75% прибыли. В 2024 году стороны достигли соглашения.
В настоящий момент фанаты ожидают официального анонса. По данным Page Six, объявление о мировом туре Pussycat Dolls сделают уже через несколько дней.
