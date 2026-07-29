Метеоролог рассказала, когда в Москве закончатся дожди

29 июля 2026, 10:44

Метеоролог Позднякова: Дожди закончатся в Москве в конце текущей недели

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели — в город вернется жара. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.