Метеоролог рассказала, когда в Москве закончатся дожди
Дождливая погода закончится в Москве в конце текущей недели — в город вернется жара. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, в среду, 29 июля, Москву ожидает сильный дождь с грозой. Осадки будут идти почти весь день. Температура воздуха окажется значительно ниже, чем во вторник, 28 июля.
Средняя температура за сутки опустится примерно на три градуса ниже климатической нормы. В ночь на среду будет от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днем в Москве температура поднимется до плюс 18–20 градусов, пояснила специалист.
Позднякова отметила, что ночь с 29 на 30 июля будет сравнительно теплой: температура воздуха составит плюс 13–15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21–23 градусов. В пятницу, 31 июля, погоду в регионе будет определять периферия или гребень антициклона, поэтому последний день месяца порадует москвичей и гостей столицы теплой погодой.
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