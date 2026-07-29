Россиянам раскрыли максимально безопасный срок хранения кабачков

29 июля 2026, 08:15

Роскачество: Молодые кабачки лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель

Фото: iStock/Leptospira

Срок хранения кабачков напрямую зависит от их зрелости и условий, в которых они находятся. Об этом проинформировали в пресс-службе Роскачества, передает «Лента.ру».