Россиянам раскрыли максимально безопасный срок хранения кабачков
Срок хранения кабачков напрямую зависит от их зрелости и условий, в которых они находятся. Об этом проинформировали в пресс-службе Роскачества, передает «Лента.ру».
Молодые кабачки с мягкой кожурой и мелкими семенами рекомендуется употреблять в пищу в течение недели или двух, поскольку даже при хранении в холодильнике они быстро теряют свои вкусовые качества. Более зрелые плоды с плотной кожицей, при соблюдении определённых условий, могут оставаться свежими до четырёх-пяти месяцев, подчеркнули в Роскачестве.
Для длительного хранения зрелых кабачков рекомендуется прохладное, хорошо проветриваемое место с температурой от +4 до +10 градусов и уровнем влажности около 75%. Идеальными вариантами являются погреб или утеплённый балкон, отметили в ведомстве.
Кабачки в холодильнике лучше всего размещать в овощном отделении, предварительно завернув их в бумагу или пакет с отверстиями, чтобы предотвратить образование конденсата. Важно помнить, что перед хранением кабачки не следует мыть — достаточно аккуратно удалить с них грязь сухой тканью. Повреждённые или перезревшие овощи лучше сразу использовать для приготовления блюд.
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