Метеоролог Шувалов озвучил прогноз погоды на неделю

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Весенняя погода переменчива и по традиции таит в себе немало сюрпризов. О погоде, ожидающей жителей Подмосковья на начавшейся неделе, лучше всего могут рассказать профессиональные синоптики.
О том, чего ожидать на исходе второго весеннего месяца, в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Специалист отметил, что в ближайшие два дня погода несколько «охладит» жителей региона. Во вторник ожидается около 13 градусов тепла, в среду — не более 15.
Вторая половина рабочей недели будет более тёплой. По словам Шувалова, воздух прогреется до 19-21 градуса. Зато в эти дни ожидаются дожди. Наиболее обильными и продолжительными будут осадки в первой половине дня в четверг, уточнил эксперт. В пятницу возможна гроза.
Всю неделю ожидаются скачки атмосферного давления. Оно заметно вырастет к среде, в четверг упадёт, а к выходным снова начнёт повышаться. Александр Шувалов отметил, что погода на предстоящей неделе будет теплее, чем обычно в это время года. К концу недели температура воздуха превысит средние значения на четыре-пять градусов, а это заметный показатель, заключил специалист.
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Специалист отметил, что в ближайшие два дня погода несколько «охладит» жителей региона. Во вторник ожидается около 13 градусов тепла, в среду — не более 15.
«Однако преимуществом будет тот факт, что в эти дни не ожидается дождей», — сказал синоптик.
Вторая половина рабочей недели будет более тёплой. По словам Шувалова, воздух прогреется до 19-21 градуса. Зато в эти дни ожидаются дожди. Наиболее обильными и продолжительными будут осадки в первой половине дня в четверг, уточнил эксперт. В пятницу возможна гроза.
Всю неделю ожидаются скачки атмосферного давления. Оно заметно вырастет к среде, в четверг упадёт, а к выходным снова начнёт повышаться. Александр Шувалов отметил, что погода на предстоящей неделе будет теплее, чем обычно в это время года. К концу недели температура воздуха превысит средние значения на четыре-пять градусов, а это заметный показатель, заключил специалист.
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Александр Бойцов