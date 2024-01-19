Вильфанд заявил о резких изменения погоды в Москве в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время столицу ожидает весьма изменчивая погода.
Так, с утра пятницы температура будет повышаться до оттепельных значений, к вечеру резко спадёт, а в дневное время 20 января будет вновь наблюдаться потепление, которое сменится резким похолоданием в воскресенье.
А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил аномальные погодные явления в целом по России.
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«Но не стоит думать, что это начало продолжительного похолодания. Во вторник ещё будет прохладная погода, а с середины следующей недели произойдут очередные изменения, но о них пока говорить рано», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
«По Московскому региону больше всего прошли осадки на юге и юго-востоке. Треть месячной нормы выпала в Шацком районе Рязанской области, в Чувашии, в Семёнове Нижегородской области. Самое опасное, что это всё сопровождается ветром и температура около 0 °С. Сильная гололедица. Опасные явления ожидаются на юго-востоке и востоке Татарстана, а также в самой Казани. Это приграничная область с Марий Эл и Чувашией», — отметил в беседе с RT Варакин.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева