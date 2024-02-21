Синоптик Цыганков предрёк сохранение тёплой погоды на следующей неделе в Москве

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в начале следующей недели тёплая погода в Москве сохранится.
«На понедельник-вторник, 26 и 27 февраля, – тоже небольшая облачность. Осадков не ожидается. В ночь на понедельник будет 0…-5°C. В ночь на вторник – похолоднее: столбики термометров покажут -3…-8°C. Дневная температура в эти дни прогнозируется в пределах -2…3°C», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Цыганков.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что оттепель в столицу придёт уже во второй половине этой недели.
«Сегодня 0...-5 °С, во второй половине дня пойдёт небольшой снег. В четверг тоже небольшой снег, ночью -1...-6, а днём столбики термометра будут колебаться около 0°С», — прокомментировал в беседе с RT Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине этой недели в столице будет наблюдаться повышение температур.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд пообещал потепление в Москве
Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве
Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны
Мелисса Тимофеева