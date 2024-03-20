Метеоролог Старков заявил о наступлении комфортной весенней погоде в Москве

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«Малооблачная, сухая и с большим суточным входом температуры. В ночные часы будет немного подмораживать — до -2 – -4°С, по области до -5 – -7°С. А днём воздух будет прогреваться до +7 – +9°С. В некоторых районах центра Москвы — даже до +10°С», — добавил в беседе с RT Старков.
А пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, наоборот, предупредила граждан о неблагоприятных погодных условиях.
«С 17:00 20 марта до 17:00 часов 21 марта на территории городских округов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявляются неблагоприятные метеорологические условия», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.
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