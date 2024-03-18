Синоптик Позднякова не исключила снег до конца марта в Москве

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«У нас он бывает и в мае. Пока что как такового снега мы не ожидаем. Если будут осадки, то преимущественно в виде дождя», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.Она также предупредила, что в город могут вернуться морозы.
«Станция может использоваться для корректировки полётного задания беспилотных летательных аппаратов в конечную точку полёта или в интересах правоохранительных органов и специальных служб при наведении дронов на цель. Её можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах», — прокомментировал в беседе с RT руководитель проекта и разработчик Олег Кудрявцев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.
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