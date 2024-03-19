Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.
«Ожидается тёплая погода в Москве, облачная, с осадками. В субботу +5...+10 °С, в воскресенье +7...+12 °С. В выходные будут дожди. Давление в субботу — 744 мм ртутного столба. В воскресенье будет примерно таким же. Хорошая, тёплая погода с дождями приведёт к активному снеготаянию», — пояснил в беседе с RT Ильин.
В то же время Гидрометцентр России сообщил о продлении в Москве до 21 марта «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы.
«Период предупреждения – до 12:00 21 марта. На дорогах местами гололедица», – приводит АГН «Москва» информацию Гидрометцентра.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в ближайшее время снега в Москве не ожидается, однако не исключала его появления.
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