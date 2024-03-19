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Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве

19 марта 2024, 15:10
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.
«Ожидается тёплая погода в Москве, облачная, с осадками. В субботу +5...+10 °С, в воскресенье +7...+12 °С. В выходные будут дожди. Давление в субботу — 744 мм ртутного столба. В воскресенье будет примерно таким же. Хорошая, тёплая погода с дождями приведёт к активному снеготаянию», — пояснил в беседе с RT Ильин.

В то же время Гидрометцентр России сообщил о продлении в Москве до 21 марта «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы.


«Период предупреждения – до 12:00 21 марта. На дорогах местами гололедица», – приводит АГН «Москва» информацию Гидрометцентра.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в ближайшее время снега в Москве не ожидается, однако не исключала его появления.

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#выходные
#весна
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В Дмитровском округе капитально отремонтируют девять участков теплосети
19 марта 2024, 16:44

Фото: iStock/alekseystemmer

Девять изношенных участков тепловой сети подмосковного города Дмитров обновят до начала зимы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Планируется выполнить капитальный ремонт девяти изношенных участков тепловых сетей города Дмитров. Это, к примеру, тепловые сети на улице Водников и улице Профессиональная», — говорится в сообщении.
Кроме того, после опрессовки теплосетей, которую проведут в мае-июне текущего года, в программу по модернизации могут включить дополнительные участки теплосети в округе. В частности, состояние теплосетей проверят в сёлах Рогачёво и Внуково, городе Яхрома, а также в рабочих посёлках Некрасовский, Икша и Деденёво.

Администрация округа также получила рекомендацию от министерства подать заявку на финансирование по госпрограмме строительства блочно-модульной котельной в посёлке Автополигон.

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#капитальный ремонт
#дмитровский городской округ
#минэнерго мо
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Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг
19 марта 2024, 16:39

Фото: iStock/macky_ch

Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с 1 сентября 2024 года все детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, независимо от формы собственности, должны будут вывешивать российский флаг на зданиях и устанавливать их на своей территории.

В Госдуме добавили, что флаг должен будет находиться на своём месте постоянно. Если же образовательная организация не имеет собственного здания, а снимает помещение в многоквартирном доме, то она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.

Ранее в Госдуму поступило предложение создать перечень тем, по которым дети имеют право выражать своё мнение.

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#флаг
#россия
#школы
#детсад
#госдума
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Назван срок завершения строительства ж/д путей в Дмитрове для грузов с востока и запада
19 марта 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство железнодорожных путей, соединяющих терминалы стратегического логистического центра «Белый Раст» для грузов из Китая и Калининграда, ведётся в дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Работы должны быть завершены до середины лета текущего года.
«Главными направлениями, с которыми будет работать терминально-логистический центр «Белый Раст», являются погранпереходы Калининград, Наушки и Забайкальск, а также порты Балтии и Дальнего Востока. Кроме того, именно через этот терминал будет проходить около 15% от всех грузов, поступающих из Китая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что терминал будет обслуживать и внутреннее сообщение в направлении Сибири — Новосибирска и Екатеринбурга. Завершить строительство планируется во втором квартале 2024 года.

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#дмитровский городской округ
#железная дорога
#строительство
#товары
#главгосстройнадзор мо
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Путин призвал ФСБ поимённо искать участников ДРГ и наказывать их
19 марта 2024, 16:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ВСБ не забывать про диверсантов, которые вступили в украинские ДРГ, искать их и наказывать. Об этом глава государства говорил на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Я прошу так, как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заявил президент.

Путин поручил уделить особое внимание данной работе, «чтобы неповадно было никому».

Кроме того, президент России отметил, что все попытки ДРГ прорваться на территорию страны провалились. Диверсанты собирались устроить террористический рейд, однако понесли огромные потери.

Также Путин добавил, что хозяева тех предателей, которые нападают на приграничные российские населённые пункты, совершенно не жалеют их и бросают на убой.

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#путин
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#дрг
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В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»
19 марта 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто стартовала акция «Вежливый водитель автобуса» , в которой пассажиры смогут оценить работу сотрудников предприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По результатам полученных данных компания определит самых вежливых сотрудников, которые получат подарки.

«В рейтинге примут участие водители всех маршрутов, на сегодняшний день это более 9 тыс. человек. В сентябре прошлого года наша маршрутная сеть увеличилась на 204 маршрута, а штат водителей пополнился более чем на 1,2 тыс. человек. Пришла пора проверить, как соблюдается действующий на предприятии стандарт работы водителя», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в письме необходимо указать дату и время поездки, направление движения. Водители набравшие максимальное количество баллов получат призы, а те, кто набрал самый маленький результат направят на переподготовку.

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#автобусы
#подмосковье
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В Королёве построят пешеходный переход через ж/д пути
19 марта 2024, 16:29

Фото: Комитет по конкурентной политике МО

Пешеходный переход через железнодорожные пути построят в городском округе Королёв, подряд на создание проекта перехода выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести проектные и изыскательские работы для строительства разноуровневого пешеходного перехода через ж/д пути у станции Подлипки-Дачные на территории округа Королёв», — отмечается в сообщении.
Работы будут проводиться в рамках региональной программы: области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться из областного бюджета. Начальная цена лота составляет 45 млн 577 тысяч 411 рублей 27 копеек. Заявки принимаются до 3 апреля.

Пешеходный переход свяжет зону многоквартирной застройки с зоной индивидуального строительства.

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#королёв
#переход
#строительство
#железная дорога
#дорогимо
#торги
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В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад «Мособлгаза»
19 марта 2024, 15:05

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Семьдесят аварийных бригад «Мособлгаза» обеспечат надежное газоснабжение Подмосковья в период паводка. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
С началом периода паводков спецслужбы были переведены на усиленный режим работы.

«В регионе был проведен необходимый комплекс работ: определен перечень объектов, требующих повышенного внимания с учетом опыта предыдущих лет, выполнены дополнительные обходы участков газопроводов и технические осмотры пунктов редуцирования газа, расположенных в зонах возможного подтопления. Специалисты диспетчерской службы обеспечивают постоянный мониторинг и телеметрический контроль состояния объектов газораспределительной системы. На круглосуточном дежурстве находятся 70 аварийных бригад», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что если в жилое помещение необходимо в первую очередь отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на спусках к газовым приборам.

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#жилой мониторинг
#половодье
#подмосковье
#мособлгаз
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В Чехове ввели в эксплуатацию новый трансформаторный блок
19 марта 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Новый трансформаторный блок, установленный рядом с деревней Красные Орлы городского округа Чехов, ввели в эксплуатацию сотрудники компании «Россети Московский регион» в рамках работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Благодаря подключению нового трансформаторного блока получится разгрузить высоковольтную линию 6 кВ от абонентского питающего центра «Вентилятор» с переводом на линию 10 кВ с подстанции 35 кВ «Гришенки», — говорится в сообщении.
Новый трансформаторный блок обеспечил более надёжное снабжение электричеством садоводческого товарищества «Малиновка» и деревни Крюково, где живут более 500 человек.

Работы по улучшению электроснабжения в округе Чехов продолжаются. До конца весны здесь должны реконструировать пять трансформаторных подстанций, построить новый питающий центр и модернизировать 12 участков ЛЭП.

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#чехов
#электричество
#минэнерго мо
#россети московский регион
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В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО
19 марта 2024, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново» в этом году отдохнут около 3 тыс. детей участников спецоперации. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы. Там напомнили, что в Московской области реализуются многочисленные меры поддержки для участников СВО и их семей. Одна из них – это летний отдых детей по бесплатным льготным путёвкам. Эта мера была введена в регионе с прошлого года.
«В лагере «Литвиново» отдохнут порядка 3 тысяч детей участников СВО. Планируется организовать шесть смен по 500 человек, все путёвки предоставляются бесплатно. Этот лагерь входит в тройку лучших в Подмосковье. От отдохнувших там ребят мы получили в прошлом году самые положительные отзывы. Всего в этом году в Подмосковье на детскую оздоровительную кампанию предусмотрено около 2 млрд рублей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Получить бесплатную путёвку в лагерь можно на ребёнка от 7 до 15 лет. Для этого нужно обратиться в администрацию городского округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников спецоперации. Адреса центров можно найти на карте.

Подробную информацию также можно узнать по телефону 122-6.

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#московская область
#игорь брынцалов
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