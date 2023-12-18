Пожилая китаянка сломала ногу из-за гололёда в Петербурге

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Пожилая гражданка Китая серьёзно пострадала из-за гололёда в Петербурге — у неё диагностирован перелом шейки правой бедренной кости. Конечно, она не единственная, кто накануне вечером пострадал на обледеневших улицах Северной столицы.
После нескольких морозных дней аномальное для декабря тепло принесло в Санкт-Петербург новую напасть — гололёд. Горожане и гости города ломают руки, ноги и даже теряют память. Так, например, 38-летняя жительница Заводской улицы поскользнулась на льду и упала около собственного дома. Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга и амнезию, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Пожилая петербурженка сломала шейку бедра у своего дома на Будапештской улице. У 71-летней женщины такая травма будет заживать очень долго. Её ровесница вывихнула плечо после падения на набережной Фонтанки. На Воронежской улице сломала руку 29-летняя девушка. Осложняет ситуацию то, что кое-где гололёд скрыт снегом и лужами, поэтому люди просто не видят опасности.
Городские травматологические пункты сейчас работают с полной нагрузкой. Врачи советуют петербуржцам передвигаться очень осторожно, стараясь не отрывать ноги от земли. Руки не следует держать в карманах, чтобы иметь возможность балансировать или смягчить удар в случае падения.
Читайте также:
В Москве установлена рекордная высота снежного покрова
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе
Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда
Пожилая петербурженка сломала шейку бедра у своего дома на Будапештской улице. У 71-летней женщины такая травма будет заживать очень долго. Её ровесница вывихнула плечо после падения на набережной Фонтанки. На Воронежской улице сломала руку 29-летняя девушка. Осложняет ситуацию то, что кое-где гололёд скрыт снегом и лужами, поэтому люди просто не видят опасности.
Читайте также:
В Москве установлена рекордная высота снежного покрова
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе
Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда
Александр Бойцов