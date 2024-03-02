Метеорологическая весна может прийти в Москву только в апреле

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Метеорологическая весна в этом году в столице может наступить в конце марта – начале апреля, заявили синоптики погодного центра «Фобос». Их слова передает АГН «Москва».
Учитывая нынешнюю погоду и большое количество снега, синоптики допускают, что метеорологическая весна начнется в последние дни марта – первые дни апреля, а снег полностью сойдет во второй декаде апреля. Также они предупреждают, что 8 марта возможен снег.
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