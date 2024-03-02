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Метеорологическая весна может прийти в Москву только в апреле

Синоптики: Метеорологическая весна может прийти в Москву только в начале апреля
02 марта 2024, 06:12
Фото: iStock/ Daniela Korn

Фото: iStock/ Daniela Korn

Метеорологическая весна в этом году в столице может наступить в конце марта – начале апреля, заявили синоптики погодного центра «Фобос». Их слова передает АГН «Москва».

Специалисты напомнили, что климатическая весна в столице начинается 21 марта. Это означает, что с этого дня температура (по средним многолетним данным) устанавливается выше 0°C, а средняя дата схода снега в XXI веке приходится на 6 апреля.

Учитывая нынешнюю погоду и большое количество снега, синоптики допускают, что метеорологическая весна начнется в последние дни марта – первые дни апреля, а снег полностью сойдет во второй декаде апреля. Также они предупреждают, что 8 марта возможен снег.

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Fox News: В Германии солдат бундесвера застрелил четверых, включая ребёнка
02 марта 2024, 05:07

Фото: iStock/picturesd

Солдат немецкого бундесвера подозревается в расстреле четырех человек в Нижней Саксонии, прежде чем сдаться властям. Об этом объявили в пятницу полиция и прокуратура, сообщает телеканал Fox News.
Инциденты произошли на двух местах преступлений: одно в отдельно стоящем доме в Вестервеседе в муниципалитете Шиссель, а одно — в Ботеле в районе Ротенбург, где ранее служил подозреваемый.

Среди погибших есть ребенок, который был найден ранее в тот же день. Следователи не предоставили дополнительных подробностей о жертвах, таких как их возраст, пол или родство с предполагаемым преступником Также они не предоставили никаких дополнительных подробностей об аресте подозреваемого, а также какой-либо информации о его возрасте или национальности.

Мотивы преступления также до сих пор остаются неясны, однако полиция Нижней Саксонии не исключает, что речь идет о внутрисемейном либо бытовом конфликте.

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На Сахалине временно перестанут ходить ряд автобусных маршрутов
02 марта 2024, 05:04

Фото: iStock/ VGuscha

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина сообщило о приостановке работы ряда автобусных маршрутов в регионе из-за непогоды, передает РИА Новости.
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за плохих погодных условий 2 марта. Там ожидается снег, ветер до 15-20 м/с, а также метель. В Долинском районе и Южно-Сахалинскеесть есть опасность схода лавины, предупредили в МЧС.

Из-за этого было решено прекратить движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Шахтерск, а также рейсы между городами Макаров и Поронайск.

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Минобрнауки разрешит пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании
02 марта 2024, 04:39

Фото: iStock/ Chinnapong

Минобрнауки к концу приемной кампании создадут в вузах необходимые условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что ученик сможет пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы.
В этом Минобрнауки помогут Минпросвещения, Рособрнадзором и другие заинтересованные органы исполнительной власти.

Ранее пересдачу ЕГЭ по одному из предметов предложил в послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин. Он объяснил инициативу совершенствованием механизма ЕГЭ.

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Жители Казахстана «постарели» на день после смены часовых поясов
02 марта 2024, 04:23

Фото: iStock/Enkh-Orgil

В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг eGov из-за перехода на единый часовой пояс UTC+5. В результате все без исключения жители страны «постарели» на один день — теперь дата рождения в их цифровых документах отображается на день раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
«Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину», — сообщили в компании «Национальные информационные технологии», операторе портала eGov.

Представители Минцифры Казахстана, в свою очередь, добавили, что все электронные системы государственных органов Казахстана функционируют в штатном режиме.

С 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC 5 (то есть разница во времени с Москвой два часа). Раньше на территории страны применялся также UTC 6, в котором находилось большинство регионов (в частности, Астана и Алматы), а UTC 5 действовал на западе — в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Решение об объединении часовых поясов было принято по той причине, что UTC 6 не соответствовал естественному солнечному времени, что негативно отражалось на биологических ритмах и здоровье человека.

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Минздрав: Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни
Фисенко: Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни
02 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/ MarKord

Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что Россия достигла исторического максимума продолжительности жизни, передают его слова «Аргументы и факты».
«Мы достигли продолжительность жизни практически 73,5 лет по итогу 2023 года — это исторический максимум. 4,2 промилле младенческая смертность — самый низкий показатель, который опережает многие западные страны», — сказал Фисенко.

Он обратил внимание на то, что основной причиной смертности на сегодняшний день являются болезни системы кровообращения.

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В Китае создан ИИ-консультант для оказания психологической помощи
02 марта 2024, 03:35

Фото: iStock/ monsitj

Ученые из Хэфэйского университета в Китае разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) EmoAda для оказания психологической поддержки, пишет научный журнал MultiMedia Modeling (MMM).
Анализируя голос, видеозапись лица, текст и другие параметры пользователя, нейросеть считывает эмоции собеседника и на дает персонализированные ответы.

Исследователи отмечают, что одним из главных плюсов EmoAda является ее анонимность. По их словам, модель может поддержать человека в трудной ситуации и помочь снять стресс в любое время и без ограничений по продолжительности сеанса.

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Пентагон: Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»
02 марта 2024, 03:31

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Пентагон сообщил о том, что Российская Федерация уведомила США о состоявшемся учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Как пишет 2 марта ТАСС, американское военное ведомство заявляет о контроле ситуации со стороны Вашингтона.
Накануне, 1 марта, российское Министерство обороны сообщило об успешном учебном запуске ракеты «Ярс» мобильного базирования с космодрома Плесецк в Архангельской области. Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса.

При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» является основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).

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Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
CNN: Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
02 марта 2024, 03:11

Фото: IStock/ Debora Vandor

Рыбаки на промышленном судне обнаружили разведывательный воздушный шар у берегов Аляски, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По их данным, фотографии воздушного шара были направлены в полицию сразу после обнаружения. При этом назначение объекта пока не подтверждено. Однако, как отмечает телеканал, пристальное внимание полиции и ФБР показывает, что речь именно о воздушном шаре, используемом для наблюдения и шпионажа.

Агенты ФБР собираются встретить рыбацкое судно, как только оно прибудет в порт. А найденный шар планируется переместить в лабораторию ФБР для дальнейшего исследования.

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ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление
02 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/ monsitj

Ученые из Арканзасского университета заявили, что интеллектуальный чат-бот ChatGPT превзошел человека в тестах на творческое мышление. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports (SciRep).
Тест был направлен на проявление способностей генерировать уникальное решение вопроса, который не имеет однозначного ответа.

Участниками исследования стали 151 доброволец. Они соревновались с нейросетевой моделью GPT-4 в трех испытаниях: предложить творческое использование бытовых предметов (допустим, вилка), описать возможное развитие гипотетической ситуации (например, что будет, если людям больше не понадобится сон), а также придумать 10 максимально далеких по смыслу друг от друга существительных.

GPT-4 продемонстрировал более высокий творческий потенциал во всех задачах, чем люди, заключили исследователи.

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