Метеозависимым людям назвали правила отдыха на природе без последствий

18 августа 2026, 17:30

Невролог Романюк: У метеозависимых людей отдых на природе может вызвать мигрень

Фото: iStock/SeventyFour

Отдых за городом или на природе может вызвать у метеозависимых людей приступ мигрени. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Романюк в беседе с «Лентой.ру».