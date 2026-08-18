Метеозависимым людям назвали правила отдыха на природе без последствий
Отдых за городом или на природе может вызвать у метеозависимых людей приступ мигрени. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Романюк в беседе с «Лентой.ру».
По словам медиув, у людей с метеочувствительностью ухудшение состояния во время отдыха за городом связано с тем, что на природе воздействие окружающей среды ощущается гораздо сильнее. Особенно это заметно возле водоёмов, в лесу после дождя или при резких изменениях погоды. Согласно её мнению, одной из причин возникновения приступов мигрени в таких условиях может быть реакция сосудов на резкие изменения внешних факторов.
Чтобы уменьшить риск негативных последствий, перед поездкой на природу важно учитывать не только температуру воздуха, но и прогноз атмосферного давления, влажности и скорости ветра. Если ожидается резкая смена погоды, рекомендуется заранее подготовиться: придерживаться привычного режима сна, взять с собой достаточное количество воды, головной убор и медикаменты, назначенные врачом, посоветовала Романюк.
Читайте также: