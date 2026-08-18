Россиян предупредили о смертельной опасности зубных инфекций
Челюстно-лицевой хирург Тайлер Зенга заявил, что зубные инфекции могут быть смертельно опасны. Об этом информирует Yahoo.
По словам Зенги, опасность зубной инфекции для жизни связана с тем, куда бактерии из полости рта могут проникнуть. Если давление нарастает и бактерии проникают через костную ткань, инфекция может распространиться на мягкие ткани лица и шеи, предупредил врач. Он отметил, что без своевременного выявления и лечения такая инфекция может вызвать нарушение проходимости дыхательных путей, заражение крови и даже смерть.
Особенно опасной Зенга назвал инфекцию, которая поражает нижний моляр, вызывая отек под челюстью или на языке. Пациенты часто принимают это за обычную зубную боль или небольшое воспаление, но на самом деле такая инфекция может представлять серьезную угрозу для жизни.
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