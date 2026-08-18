Россиян предупредили о смертельной опасности зубных инфекций

18 августа 2026, 14:55

Врач Зенга: Зубные инфекции могут вызвать сепсис и летальный исход

Фото: iStock/Bojan89

Челюстно-лицевой хирург Тайлер Зенга заявил, что зубные инфекции могут быть смертельно опасны. Об этом информирует Yahoo.