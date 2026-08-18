Терапевт сравнила пользу красных и зеленых яблок

18 августа 2026, 17:05

Терапевт Ньюберри: Красные яблоки полезны для сердца, а зеленые — для клеток

Фото: iStock/bhofack2

Терапевт и диетолог Кэролин Ньюберри сравнила пользу красных и зеленых яблок. Об этом пишет издание USA Today.