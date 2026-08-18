Терапевт сравнила пользу красных и зеленых яблок
Терапевт и диетолог Кэролин Ньюберри сравнила пользу красных и зеленых яблок. Об этом пишет издание USA Today.
Специалист утверждает, что как зеленые, так и красные яблоки богаты клетчаткой, витамином C и калием. Оба вида фруктов содержат антиоксиданты, но их влияние на организм зависит от цвета кожуры.
Антоцианы в красных яблоках полезны для сердца и мозга, тогда как хлорофилл в зеленых яблоках способствует здоровью клеток, снижая окислительный стресс. Зеленые яблоки содержат меньше сахара и калорий, что делает их более подходящими для низкоуглеводной диеты, подчеркнула Ньюберри.
Для тех, кто придерживается строгой диеты с низким содержанием сахара и углеводов, диетолог рекомендовала выбирать зеленые яблоки. Также терапевт посоветовала не удалять кожуру, поскольку в ней содержится большая часть клетчатки и антиоксидантов.
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