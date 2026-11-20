20 ноября 2026, 22:29

Врач Казанцев: резкий отказ от сигарет — самый эффективный метод бросить курить

Фото: Istock/MarcBruxelle

Врач-психиатр и нарколог Алексей Казанцев заявил, что самый эффективный метод отказа от курения — резкий отказ, или «метод одного дня».





В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что когнитивно-поведенческая терапия тоже помогает справляться с тягой к никотину: она работает с триггерами — ситуациями, которые вызывают желание закурить.

«Основная методика, которая, наверное, наиболее эффективна, — это резкий отказ. В народе его называют «метод одного дня». Полный и внезапный отказ от сигарет. Кто-то заранее выбирает дату, кто-то начинает с завтрашнего дня. Здесь может быть процесс так называемой абстиненции, или, как говорят в народе, «физической ломки». Самый пик — это раздражительность, неусидчивость, нервозность, перепады настроения», — пояснил врач.