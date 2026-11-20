«Не осознают»: Врач объяснил, почему подростки заменяют еду энергетиками
Врач Шишонин: подростки заменяют еду энергетиками из-за непонимания физиологии
Кандидат медицинских наук Александр Шишонин объяснил, почему подростки иногда заменяют полноценные приёмы пищи энергетиками и как это отражается на их здоровье.
В беседе с RT специалист заявил, что подростки не всегда задумываются о последствиях своих пищевых привычек, поскольку недостаточно понимают физиологию организма.
«Если взрослый человек не станет заменять энергетиками приём пищи, то подросток вполне может это сделать — просто из-за непонимания физиологии организма и возможных последствий», — пояснил Шишонин.Врач отметил, что это касается в том числе влияния некоторых напитков на поджелудочную железу. Он добавил, что в последнее время у молодых людей всё чаще возникают проблемы с поджелудочной из-за неправильного питания.