20 ноября 2026, 20:10

Врач Шишонин: подростки заменяют еду энергетиками из-за непонимания физиологии

Фото: Istock/bauwimauwi

Кандидат медицинских наук Александр Шишонин объяснил, почему подростки иногда заменяют полноценные приёмы пищи энергетиками и как это отражается на их здоровье.





В беседе с RT специалист заявил, что подростки не всегда задумываются о последствиях своих пищевых привычек, поскольку недостаточно понимают физиологию организма.

«Если взрослый человек не станет заменять энергетиками приём пищи, то подросток вполне может это сделать — просто из-за непонимания физиологии организма и возможных последствий», — пояснил Шишонин.