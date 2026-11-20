«Тотально уничтожает»: Сексолог рассказала, какая работа убивает мужское либидо
Сексолог Перелыгина: сидячая работа негативно влияет на мужское либидо
Психолог-сексолог Елена Перелыгина сообщила, что продолжительная сидячая работа негативно влияет на мужское либидо, эрекцию и репродуктивную функцию.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметила, что особую опасность представляет недостаток физической активности.
«Сидячая работа тотально уничтожает половую функцию. При этом застойные явления буквально цементируют сперматогенез. Мужчины страдают значительно сильнее от постоянного сидения, нежели женщины», — пояснила Перелыгина.По словам сексолога, снизить негативное влияние малоподвижного образа жизни помогают регулярные перерывы в работе, прогулки и зарядка. Врач рекомендовала обращать внимание на снижение сексуального влечения, набор лишнего веса и потерю интереса к знакомствам.